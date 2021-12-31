憑《單身即地獄》上位　宋智雅大方認係富二代獲讚

Netflix韓國實境節目《單身即地獄》正在熱播，參賽者之一宋智雅憑貌似女團BLACK PINK成員Jennie及IVE成員張元英的美貌成為網民熱話，因她除了靚女和身形Fit爆之外，性格亦十分爽朗和毫不做作，所以除了深受男觀眾歡迎之外，亦有大批女粉絲。

25歲的宋智雅在漢陽大學修讀舞蹈系，前年開始在影音網站經營名為「Free Zia」的個人頻道，不時拍片試新衫、教化妝及公開衣櫃，又會與粉絲傾訴心事，目前訂閱人數已經逼近90萬。對自己的外貌和身材十分有自信的她曾於節目《Video Star》中大方地承認整容：「鼻子是在高中2年級時整的，其他部位沒有整過，都是父母給我的。」

她現時獨自住在位於首爾聖水洞1個價值逾1,300萬港元的豪宅單位，不少網民都猜測她是富二代，最近她拍片回答粉絲的問題，當問到她是否富二代時，她大方地說：「非常感恩地我能夠在富裕的環境長大，從我小時候開始，爸爸都讓我做所有想做的事，我想要的東西也全部給我，雖然不算是富二代，但的確是輕鬆地長大。」但她沒有因為有父母支持而做「二世祖」：「我努力工作的原因就是這個，父母給我的東西我絕對沒有可能還得完，我學跳舞花了很多錢，真的很感謝爸爸媽媽。」不少網民留言大讚：「很多人都會否認自己是富二代，坦白承認反而更好」、「她還懂得感謝父母，很欣賞她」。