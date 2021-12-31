保暖秘方　來一碗熱騰騰麵食吧

天寒地凍，打邊爐、BBQ是首選，趕時間的話，一碗熱騰騰的拉麵都可以讓人暖到入胃。坊間經常有新拉麵店或麵食店開幕，又或有新口味推出，讓大家隨時隨地都可食到暖笠笠。

周年限定

香港的餐廳競爭之大難以想像，想保持屹立不倒必要有個人之處。於本地開業10年的一風堂，為慶祝周年，推出多款限定美味。於現時至2022年3月30日，店子和安記海味合作，推出限定的Siphon（虹吸）十全高湯拉麵及黑醬油．鮑魚拉麵，前者加入元貝、金華火腿和日本鰹魚片、鯖魚片、沙甸魚片和昆布等作湯料，以沖泡咖啡的虹吸式製作來整湯底，配慢煮豬柳叉燒和慢煮雞叉燒，香味濃郁。後者選用海味店原隻日式照燒鮑魚、雲耳片、元貝絲和金華火腿絲，加上黑醬油雞湯，甘香鮮甜。2款拉麵每日限量供應，手慢有手慢無。

濃郁豚骨湯

拉麵的靈魂在於湯底和叉燒，早前於旺角開業的新品牌武骨相傳，主打慢火熱煮10小時以上的濃郁豚骨湯頭，配自家製坑紋麵來掛湯，叉燒會梅花豚肉用秘製醬汁醃3日，再即場以攝氏260度燒烤，配搭成招牌的相傳叉燒拉麵。另外還有相傳二刀流拉麵、二刀流沾汁麵和自家製燒豚沾汁麵，因應新店開幕，特別推出限定牛肝菌雞白湯系列，包括有牛肝菌雞白湯沾汁麵和泡飯，和不同的小食和飲品一齊品嘗，同樣美味。

亞洲創意麵食

如果單一地方的拉麵不能滿足巴絲打的舌頭與味蕾，那剛於荃灣開業不久的YumMee（喫麵）應該可以一次過滿足不同要求的麵控。新店旅遊為主題，匯集十個亞洲城市的經典美食於一身成休閒麵食概念店，以亞洲城市將麵食命名，每款湯底亦用上至少12小時準備，以多種食材炮製，帶來獨特鮮甜濃稠味道，將地道滋味呈現，帶來吉隆坡（龍蝦海鮮蝦麵）、曼谷（牛腩船麵）、上海（麻辣黑毛豬扒擔擔麵）、台北（紅燒牛肉麵）、新加坡（海鮮喇沙）及香港（滷水車仔麵、鮮雞湯滑雞河）等麵食，還有多款地道美食如蜜糖蒜蓉炸單骨雞翼、黑松露田園素菜餃、糙米糯米雞、卡通包點等，還有多款可愛飲料，如冰熊愛珍珠系列，當中的黑熊珍珠港式奶茶和黑熊熊珍珠奶綠，分別由綠茶和烏龍茶底製成可愛冰熊的形狀，邊食麵邊飲可愛凍飲，滿足之餘，仲可以食一碗麵猶如去了當地旅行，超過癮！