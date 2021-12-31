Bentley Mulliner Bacalar Car One稀世定制

兩前年，Bentley在品牌創立100周年之際，發表 EXP 100 GT 概念車，及後廠方的Mulliner客制化部門更以該概念作為設計靈感，打造全球僅限量12輛的 Mulliner Bacalar，甫推出即訂罄，而首輛出廠兼唯一右軚版、連稅價值約4千萬港元的Mulliner Bacalar Car One早前正式抵港交付。更值得留意的是，車上多項專屬細節均依據賓利錦龍的需求和偏好手工匠造，獨一無二，稀有至極。

Mulliner Bacalar是賓利當代最為尊貴專屬、高度定制化的車型之一。車身線條、面罩、頭冚及頭燈的設計靈感，均皆源自 EXP 100 GT概念車。全新定制車身，主要以輕量化鋁材及碳纖維雙物料打造，並採用Barchetta環抱式雙座位兼不設車頂設定，車上所有配色及內飾當然全由車主自訂。而這輛Bacalar Car One自選了稀有獨特的原子銀（Atom Silver ）車色，輔以青綠色(Moss Green)肩帶點綴。不止面罩、頭燈內飾和尾喉，青綠色細節於內飾空間，包括操控台、座椅、門板和天然羊毛地氈，進一步「色」放。不得不提的是，由中控台延伸至門板的木飾板，選用自然倒下後沉睡在英格蘭東安格利亞沼澤地逾5,000年 的珍貴河床木。上部刻意採用最能呈現木材原始紋埋及色澤的Open-pore處理，下部則以高光處理，並在中間加入僅3mm闊的深古銅色鍍鉻細節，格調優雅時尚。

規格表

車型：雙門雙座位無頂式跑車

引擎：W12雙渦輪增壓

容積：5,950c.c.

最大馬力：659ps/5,000-6,000rpm

最大扭力：900Nm/1,500~5,000rpm

傳動：8前速雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動