HarmonyOS 2新機亮相　全場景智能終端再升級

HarmonyOS 2實現不同裝置間的互聯和協同，為消費者帶來極致的全場景智能生活體驗。

【特約報道】HUAWEI近年大力提倡1+8+N智能產品生態鏈策略，旨在統一化智能產品的作業系統，解決系統碎片化、連接複雜、操控繁瑣、體驗不一致等問題。全新的HarmonyOS 2系統就是在這背景下誕生的新一代的智能終端機作業系統，為不同設備的智能化、互聯與協同提供了統一的語言，讓消費者感受到簡捷流暢、無縫連接、安全可靠的全場景全新交互體驗。

HarmonyOS 2自發布以來大受歡迎，搭載這系統的設備數量多達1.7億部，最近廠方再發表多款全新產品，包括HUAWEI nova 9 手機、HUAWEI MatePad Pro 12.6平板電腦、HUAWEI WATCH GT 3智能手錶、HUAWEI Matebook 14手提電腦等。以上產品皆能無縫連繫，充份發揮軟件和硬件強大協同，連繫生活中的不同場景，發揮全場景智能生態的真正優勢。

HUAWEI nova 9採用傳承經典的星耀環鏡頭設計，配備5,000萬像素超感知主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素獨立景深鏡頭，支援4K高清錄影、縮時攝影、慢動作及雙景錄影等有趣拍攝功能。HarmonyOS 2支援的「多機位拍攝模式」還能讓手機取得附近任何支援HarmonyOS 2手機的鏡頭權限，實現多角度拍攝。另外，用戶還可透過其6.57吋OLED曲面屏，經超級終端功能與HUAWEI WATCH 3系列及HUAWEI FreeBuds 4等各種可穿戴設備連繫，即使運動時仍能享受無間的通訊和上網交互體驗。

HUAWEI MatePad Pro 12.6搭載HarmonyOS 2，帶來耳目一新的多屏協同功能，包括鏡像、擴展和共用三種模式。在鏡像模式下，電腦屏幕會複製到平板上，兩個屏幕顯示相同的內容，用戶可利用第二代、具4,096級壓感的HUAWEI M-Pencil在平板上畫圖寫字；在擴展模式下，平板成為電腦的副屏，方便在電腦工作的同時，利用平板上網查閱資料；至於共享模式則打通HarmonyOS 2與Windows操作系統，讓鍵盤、滑鼠可同時在平板和電腦上使用，並實現雙向跨系統傳送內容，令工作效率倍升。

此平板另一賣點是屏幕，內置12.6吋OLED全面屏，邊框僅5.6mm達成90%屏佔比，具備1,000,000：1極致對比度，光暗對比鮮艷明亮；配合DCI-P3電影級色域及∆E<0.5 2的高色準更能還原真實色彩，效果媲美專業顯示器。它更是獲得TÜV Rheinland全局護眼2.0認證的平板，從源頭上降低藍光，呵護用戶雙眼。

在HarmonyOS 2的加持下，HUAWEI WATCH GT 3支援藍牙通話，透過生活出行、遊戲娛樂、效率提升及運動健康等不同場景的應用程式，與華為手機等終端機設備互聯互通，大幅提升用戶體驗。手錶外觀則以自然美學為靈感，提供42mm或46mm兩種尺寸，分別內置1.32吋及1.43吋的AMOLED彩色觸控式屏幕，兩者皆帶有具觸覺回饋的3D旋轉錶冠，轉動便能準確滑動介面或調節數值。其他功能包括全新升級的TruSeen 5.0+八通道心率偵測技術，精準呈現心率變化及血氧飽和度；另具有全面的睡眠、壓力、女性生理週期等健康管理功能，當中46mm更提供14天超長續航，讓用戶長時間掌握健康狀況。

HUAWEI MateBook 14s以全新銳薄設計打造悅目機身，金屬機身僅重1.43kg，其14.2吋2.5K HUAWEI FullView超高清觸控全面屏的屏佔比高達90%，加上HUAWE SOUND高低音分頻四喇叭加持，帶來絕佳的聲畫體驗。銳薄機身暗藏第11代Intel Core i5-11300H處理器、Iris Xe Graphics圖像顯示卡及升級版鯊魚鰭散熱系統，高效能兼散熱上佳。產品亦支援HUAWEI Share，只需碰一碰手機，即可使用多屏協同功能，互傳檔案以及共用剪貼板和文檔。

HUAWEI nova 9定位為影相手機，傳承經典的星耀環鏡頭設計，配備5,000萬像素超感知主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素獨立景深鏡頭，支援4K高清錄影、縮時攝影、慢動作及雙景錄影等有趣拍攝功能。獨家的「多機位拍攝模式」還能讓手機取得附近nova 9或任何支援HarmonyOS 2平板的鏡頭權限，實現多角度拍攝。另外，用戶還可透過其6.57吋OLED曲面屏，經超級終端功能與HUAWEI WATCH 3系列及HUAWEI FreeBuds 4等各種可穿戴設備連繫，即使運動時仍能享受無間的通訊和上網交互體驗。

HarmonyOS 2作業系統為用戶帶來多個好處，今個聖誕及新年，華為香港消費者業務特別於中環街市及尖沙咀海港城海運大廈開設「HarmonyOS智能生活館」，以Pop-up Store形式，一站式展示結合HarmonyOS及多種終端所帶來的全場景智能生活體驗。入場人士可體驗由HUAWEI nova 9結合HarmonyOS 2所帶來的智能家居、智慧辦公、影音娛樂及運動健康等場景化應用，盡享方便愜意的智能生活。

中環街市HarmonyOS智能生活館詳情

開放日期：2021年12月3日至 2022年1月下旬

地點：中環街市│中環皇后大道中93號及德輔道80號二樓展覽空間

服務時間：星期一至日，每日上午11時至晚上8時

海港城HarmonyOS智能生活館詳情

開放日期：2021年12月23日至 2022年2月下旬

地點：尖沙咀海港城海運大廈3樓OT316舖

服務時間：星期一至日，每日上午11時至晚上8時