曾於工展會開工　李家鼎父子鄭健樂需強檢

因有非本地確診個案，於2021年12月11日上午11時至下午1時曾到過銅鑼灣工展會，故在該段期間到訪過工展會的人士需接受強檢，而當日藝人李家鼎與李泳豪以及「巨臂Rocky」鄭健樂曾到訪該處，Rocky受訪時指稱：「當日係工展會第1日，我喺工展會某個攤位做店長，我全程戴住口罩，做足安全措施，所以都唔擔心，不過一陣間我都會抽時間去做檢測！最緊要大家都身體健康平平安安。」至於李泳豪則指明天（1月1日）會與爸爸李家鼎一齊做檢測。於當日亦有出席工展會活動的黎諾懿，接受東網訪問時表示當時活動於下午2時舉行，根據他手機上的安心出行程式，當日他於下午1時17分抵達，雖然未被撥入強制檢測類別，但由於屋企有個新生兒，為安全起見，也會到屋企附近檢測中心進行檢測，更說：「依家要檢測好方便，都係去撩一撩啫，唔會阻多好時間。」

Rocky巨臂受歡迎

鄭健樂近日重返《愛.回家之開心速遞》大家庭，同時又參與拍攝劇集《法言人》，在私事煩憂之下，工作令他感受到人間有情。早前他趁不用開工日子，現身工展會當店長，他發揮巨臂功能幫手搬出一箱箱食物，此舉隨即吸引不少市民注意，紛紛要求合照，有市民更要求跟他比拼巨臂，Rocky笑說：「好啊嚟就嚟啦！同我挑機，我一定贏你，最緊要大家買得開心食得開心。」對於巨臂受歡迎，他自言幾十年來已習慣：「反而依家用另一個角度同佢哋玩，我隻手臂粗過你哋隻大髀，大家就會好開心咁笑，我覺得可以帶歡樂畀朋友都係上天賜予我嘅福氣，總之見到大家多一點微笑、多一點歡樂，世界可以變得更美好，自己會好舒服，生活覺得好有意義。」

現場搬貨執貨上架收銀及入袋一腳踢，Rocky稱不覺辛苦，搬貨完全冇難度，笑言覺得好像舉啞鈴，順便操手瓜，一舉兩得。另一方面，他對賣貨也長知識，明白食物方便處理又便宜的話，好易吸客。他又感謝老闆知道他的近況後，主動邀請他做店長，感受到人情味。