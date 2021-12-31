台慶頒獎禮叫三飛！姜麗文自認緊張到爆：感覺好陌生

無綫《萬千星輝頒獎禮2021》將於星期日（1月2日）晚舉行，大會今日（31日）在將軍澳電視城安排「最佳女主角」與「最受歡迎電視女角色」最後5強見傳媒拉票，但兩位「視后」候選人李佳芯與姚子羚皆因病缺席，只有競逐「女角色」的姜麗文現身撐場。

姜麗文憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「工人姐姐」（Lisa）一角彈出，首次參加頒獎禮就叫「三飛」，包括「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」，可謂吐氣揚眉，她說：「好緊張，由幾個星期前好平靜，到依家好緊張，因為好多人鼓勵、支持，呢個感覺好陌生，有啲唔識處理。（父親秦沛緊張嘛？）佢之前緊張，依家就好開心，爸爸叫我要感恩，其他嘢就唔好諗咁多。（有信心攞邊個獎？）真係唔敢講，啱啱先同鍾嘉欣發短訊，大家都話最緊要係enjoy個show。」

姜麗文已選好「戰衣」出席頒獎禮，問到是否性感戰衣？她笑說：「性感嗰啲就叫Hello Baby，我嗰款係dream come true，係夢幻嘅感覺。」她又指已先準備好致謝辭，擔心上到台爆喊，腦袋一片空白，O晒嘴，她說：「依家最緊要係relax、抖氣，第一次出席頒獎禮，好似發夢咁。」