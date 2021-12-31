全新玩味餐目　搞鬼過癮

不少餐廳都會在冬日轉換新餐廳，最近就有間人氣打卡茶餐廳推出全新餐單，包括用「生鐵」奉客的煲仔飯，仲有顛覆傳統印象與食味的椰子奶油忌廉賓。至於由美食酒吧推出的全新午市套餐，推出全新DIY御結料理，玩味十足，亦帶來驚喜！

生鐵煲仔飯出焦

位於觀塘的Coffee or Tea，標榜以多款中西融合的破格茶餐廳美食帶來創新驚喜，故甫開幕已成為不少年輕人及潮人文青打卡熱點。踏入冬季，小店推出全新冬日餐牌，以4款變奏「生鐵」煲仔飯包括臘腸膶腸烏魚子煲仔飯、西班牙莎樂美腸及台式香腸煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯和法式梅子油封鴨髀煲仔飯，顛覆了大家對傳統煲仔飯的想像，最厲害的是用電磁爐都煮到明火飯焦，仲要每一個煲仔飯都出「焦」，真心勁！食材組合亦非常創新，鴛鴦腸配烏魚子可以說是最接近傳統口味，而西班牙莎樂美腸及法式梅子油封鴨髀煲仔飯夠晒破格。甜品則有全新推出的椰⼦子味奶油忌廉賓，棄傳統軟身麵包而改用外脆內軟的法包，配上意大利軟芝士及特級椰奶忌廉，別具風味又驚喜十足！

玩味DIY御結套餐

中環食個3道菜Lunch盛惠幾百實屬等閒事，之不過美食酒吧Musubi Hiro早前就推出全新DIY御結午市套餐，3道菜午餐連無限暢飲指定飲品包括茶、有氣水無精酒飲品等也不過百多元起，可以說是非常超值！套餐包括豐盛的DIY御結丼、3款廚師發辦開胃前菜和餐湯；另外亦可加配小食或甜品升級至4道菜午餐，大滿足！午餐好玩之處是大家可根據個人喜好，自行調節餡料及米飯的分量，繼而製作出個人喜愛的御結口味。主食有優質豬肉及牛肉、海鮮及素菜，配上新鮮椰菜沙律、自家製溏心蛋及軟糯的日本米飯。推介入口鬆化軟嫩並帶點微辣的厚切日式叉燒，又或酥脆香口的日式炸雞、鮮嫩多汁的燉牛頰肉；想輕盈一點？可揀選火炙鰻魚或紅燒茄子，每道菜都令人回味無窮。