2021最後一擊︱陳嘉樺晒絕對領域做最索人妻

台灣女子天團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）形象百變，雖然近年因疫情關係，多了時間留在家中做家庭主婦。不過，她在家中亦可以玩得相當盡興。她在社交平台上載多個不同造型的相片，除了敷面膜外，亦有電影《功夫》中的包租婆造型，同樣維肖維妙。不過，最煞食莫過於一身工人Look到街市買餸回家的模樣，其防疫意識相當之高，做足預防措施。而最令人眼前一亮，相信是在家中亦不忘性感打扮一番，穿上紫色長襪露出絕對領域，相當誘人。難怪40歲的她獲網友封為「最索人妻」。

回顧2021年，她有感而發表示：「這一年就這樣過完了，我們經歷了各種挑戰。好長一段時間都是待在家裏，感覺這一年沒做甚麼就過完了，有，就是要一直煮飯。」她表示感恩多了時間與家人相處，又指曾經想過40歲包下小巨蛋，席開兩桌（朋友不多），然後從看台吊鋼絲飛到場中央進行上菜騷。雖然這個瘋狂又白癡的夢想沒有完成，但還是很感恩。她感慨說：「想那麼多幹嘛，保持一個平靜的心情，穩定的情緒。來面對不可預知的未來吧。還是要努力的過好每一天，還是要感謝我們還能大口呼吸，用心感受屬於我們的幸福。祝福大家新的一年平安，平靜，平凡。」