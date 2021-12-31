游學修一語道破娛圈新生態：依家天王天后冇人睇！

ViuTV全新節目《演員．門》下周首播，節目為香港眾多實力派演員打開一扇門，讓他們在節目中展現出螢幕下的真我。4位男藝人游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文將擔任主持，輪流與不同嘉賓互動。不論戲路相似、機遇相近或曾合作的，演員們將透過每集的主題，彼此訴盡演戲的經驗和樂趣。

4位雖然入行多年，仍被稱為「新進演員」，游學修近年游走於網絡與電影之間，他坦言雖然以前很介意自己被定義為「網片演員」，但網片能觸及更多層面，點擊率及觀看次數等成績更是電影不能做到的，因此游學修希望繼續在網上為觀眾帶來更高水準的作品。而陳湛文不斷把握拍攝機會，連路人甲的角色也不放過，曾拍情慾戲的他坦言當時很緊張，但感激女主角曾美慧孜比他更放得開，讓他可以放心演戲。而凌文龍曾獲香港電影金像獎「最佳新演員」，之後便沒有新代表作，他坦言自己沒有特別關注觀眾如何評論自己的演技，只是專注在作品上。他更強調自己不是靠「契媽」余安安得到演出機會。吳肇軒被問到曾與天后級演員合作，他慶幸自己有此機會，可以借用前輩的名氣讓更多人認識到自己。不過游學修竟大膽謂：「依家啲天王、天后都冇乜人睇！」十分敢言。

製作組將邀請不同演員輪流與4位主持互動，分享演戲經驗。當中第一集更預告林雪、羅家英、李麗珍、葉童、彭秀慧、陳漢娜等演員出演《演員．門》，讓觀眾了解演員螢幕下的真性情，以及過去難忘的演戲經驗。