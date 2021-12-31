森美幫丁子朗拉票爭男飛躍：佢唔攞獎我就離開娛圈

無綫一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於周日（1月2日）晚舉行，多個獎項5強候選人，早前更齊齊着靚靚為頒獎禮拍攝場刊，今年「飛躍進步男藝員」獎競爭相當激烈，由於出現同分關係，最終有6名候選人殺入5強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。當中丁子朗已是第4度提名，對此，今年入圍最佳男主持的前輩森美似乎比子朗更為肉緊，更搞笑幫忙拉票說：「佢已經飛躍咗好多年，如果要提名第5次嘅話，我就決定離開娛樂圈。」此話一出，即嚇窒子朗，森美見狀即搞笑「更正」說：「我代你講啫，關我咩事啫？！我勸你離開娛樂圈咋。」至於子朗則坦言：「非常開心畀公司見到我仲係進步緊。」他們的對答相當搞笑。

一眾女飛躍候選人則明顯較佛系，除了落力「食花生」揀心水，亦有人瞄準「最佳衣着藝人」發力。佛系JW笑言自己「零緊張」：「有提名已經贏咗，因為我真係冇可能會贏。我喺劇集《痞子殿下》同陳瀅合作，當然會支持佢，我亦都見到姜麗文好犀利，佢一路都好勤力，好喜歡演戲同埋好鍾意唱歌。」

鄭子誠夢想成真

首度擔任主持即入圍最佳男主持的鄭子誠，笑言是夢想成真：「我初初入嚟公司時成日諗，我係想做主持嘅，但嗰時一開始就拍劇，仲要做無限衰嘅衰人，咁冇乜幾何會見到一個奸仔做主持架嘛，所以嗰時我就放棄咗（做主持夢想）。」他又笑言當得悉殺入五強時，還以為是被整蠱。

另外，同時入圍飛躍及最受歡迎電視拍檔的林正峰及游嘉欣，雖然在工作上合作無間，但私下其實經常鬥嘴，故對於入圍「最受歡迎電視拍檔」感到難以置信：「真係唔明，可能大家鍾意睇我哋鬥嘴啦。」