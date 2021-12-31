【美女饕廚】尖沙咀新餐廳篇

今日為大家介紹一家位於尖沙咀ICC的新餐廳。前身是一家日本懷石料理餐廳，擁有米芝蓮兩星，將遷移至港島區，現在由意大利廚師Tarini接捧，將高端食材化身成精緻的藝術品，菜式配搭新穎，令人眼前一亮！

先來熱騰騰的歐陸酸種麵包，外脆內軟，配上意大利陳列橄欖油，由黑橄欖製作，帶堅果香氣。

頭盤是西西里紅蝦刺身配酸甜茄子，是源自正宗西西里的一道菜式，紅蝦用橄欖油和鹽醃過後，每一個蝦頭煮成一滴濃厚的精華醬汁，中間的酸甜茄子打造成雪糕口感，入口順滑，是茄子煮成蓉後加入醋、蜂蜜、松子、葡萄乾、番茄、羅勒和橄欖而製成，清新不膩。

頭盤後是牛肉清湯，鮮亮清澈，碗底清晰可見。喝完暖胃湯後便上主菜的A5和牛雲吞，菜式賣相絕對是亮點，就像鮮艷的紅玫瑰般，是我吃過最美麗的意大利雲吞！

之後是我最喜愛之一的食材──新鮮藍龍蝦，煮至七成熟，肉質鮮嫩可口，味道甜美，加入和歌山柿子和榛子油，令龍蝦鮮味層次昇華，口感豐富。

再來是慢煮牛肋骨，味道像中式炆牛腩，但偏乾了一點點。之後是意大利手造麵，豬面頰切片至極薄透，肉味香濃，細膩滑口，與Al Dente的意大利粉和黑色的炭香洋葱粉一起放進嘴裏，豬油香氣四溢，是推介菜式。

最後是新鮮水果、芝士拼盤和雲呢拿梨蛋糕。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）