節目單被消失！張信哲跨年騷「No Show」？

台灣歌手張信哲近日被網友檢舉，指他為菲律賓賭博網站擔任代言，並涉及在內地推廣外，該網友聲稱被該網站欺騙，損失共150萬人民幣（約港幣180萬元），事件引起關注及爭議，有大批內地網民聲言要抵制他的作品及演出，就連邀請他出席今晚（31日）跨年晚會的東方衞視都被投訴。張信哲和經理人公司昨日（30日）發聲明稱代言只限菲律賓，合約已在今年3月已結束，對於近日被不實描述及放大，感到困擾外，更說會借機自我反省，並向大眾致歉。

雖然已發聲明，但是張信哲是否能如期在東方衛視跨年晚會演出，卻成為焦點，今日有內地消息指他已取消演出，但暫時大會及張信哲方面未有對此作任何回應。然而東方衞視在今日傍晚6時許透過社交平台發出的「2022東方衞視跨年節目單」中，張信哲明顯榜上冇名，完全不見其名字。至於節目單出現的歌手及藝人，包括王嘉爾、李克勤、葉蒨文、林子祥、張衞健、黃渤、張藝興、古巨基、譚詠麟及周慧敏等。而在東方衞視的官微中，亦找不到之前發布張信哲擔任晚會嘉賓的宣傳資料。是次突然「被消失」，未知是否電視台另再作安排，還是張信哲已決定取消演出。