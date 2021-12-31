C君慘被火鍋兜頭淋　劊子手原來係女神

無綫劇集《愛上我的衰神)自開播以來，既搞笑又催淚，雖然劇中C君只飾演「202房客阿發」，但就經常無辜被陳嘉慧（Erica）飾演的小渝騷擾，兼且長期活在撞鬼陰影下的阿發，每次出場均為觀眾帶來大量驚喜及笑料，尤其因小渝一時情急、將一碗熱騰騰的即食火鍋兜頭淋在阿發身上時，網民更是笑破肚皮！C君受訪時揚言，該幕拍攝絕對是「唏噓多於歡笑」：「首先嗰個即食火鍋你想像唔到佢係凍嘅，因為工作人員唔想淥親我；然後因為佢哋想要麻辣味，但又想啲湯淋落我度顯眼啲，所以溝埋番茄味落去，出嚟效果的確好似嘔嘅味道！」

他又笑指除了皮肉之苦，還要受盡精神折磨：「我拍時受盡陳嘉慧欺凌，佢係咁喺我面前笑同影相！同埋我同啲工作人員合作咁多次，從未試過有人要求合照，從未有過少少似藝人嘅對待，但嗰日所有台前幕後係咁輪流走埋嚟同我Selfie，我就成身嘔味，佢哋就係咁喺度笑。」

而飾演嫲嫲的羅蘭對孫仔北河（胡鴻鈞飾）的種種惡行一直令網民看得咬牙切齒，而昨晚（30日）一集中，終於真相大白！原來嫲嫲一直十分心疼北河，所有的「惡言相向」都是為他着想，昨晚劇情一度讓人以為兩嫲孫終可「團圓」，可惜嫲嫲最終卻突然孤獨離世......由於劇情超催淚，加上羅蘭姐的演繹令觀眾看得入心入肺，網民看畢大表感動，更紛紛留言對年屆87歲的羅蘭姐表示佩服，不少人指「真係好好戲」、「雖然一把年紀，但演技真係好好，走路都有戲」、「我有日87歲可能行唔到或腦退化，佢仲可以背對白，太勁」、「惡婆、慈祥、悲慘，扮嗰樣似嗰樣！」網民更坦言想不到此劇如此催淚：「起初以為係小品愛情劇，原來睇落令人幾滾動吓！」、「羅蘭姐趕胡鴻鈞走的一幕，其實好感人」、「真係好好睇，有幾場睇到喊，間中又搞吓笑，會繼續追看！」而胡鴻鈞的喊戲，更贏得不少正評。

另有不少網民亦對胡鴻鈞、Erica這對CP有好感，尤其他騎電單車載Erica這一幕，Erica無限的少女情懷，令無數網民重拾初戀感：「佢坐電單車尾嗰種怕怕醜醜嘅表情，我覺得佢做得幾好」、「Erica好清純，好鍾意佢」、「Erica好有觀眾緣，一定入屋」、「好自然唔做作，首次女一合格有餘！」