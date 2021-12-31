張敬軒自爆初戀往事　唏噓感嘆：佢都嫁咗人！

歌手張敬軒18場《The next 20》紅館演唱會，休息了2晚後，昨晚（30日）繼續開騷，演唱會上他罕有地分享他中五讀書時的初戀故事，他說：「初戀女友眼大大好有女神feel，佢已經嫁咗人，結咗婚，個老公重好似係生意人，好幸福。」雖然依家他的感情生活「Dry」少少，但笑言：「都冇乜嘢吖！」

身為暖男的軒仔又被朋友大爆私下經常做好事，話說在2015年，他一個朋友的爸爸有病要成日出入醫院，對方媽媽年紀大又照顧唔到，當軒仔知道朋友的難處，就向對方表示屋企有司機可以接載其父去醫院，事隔一段日子，友人才發現他口中所謂的司機，並非他的私人司機，而是軒仔特登出錢包起架車來幫手。

演唱會上軒仔經常跟現場觀眾互動，而他的粉絲層面非常廣，由BB到80歲都有，日前就有個4個月大的B女由媽咪抱住去捧場，B女眼仔睩睩送飛吻，氹得軒仔暈得一陣陣，他坦言好鍾意小朋友，大讚B女好得意，更笑問觀眾媽咪：「佢有冇戴耳塞，佢瞓未？差唔多餵奶？」當他見到有有行粉絲頭戴巨型麵包頭套，他就代粉絲向後面被遮住睇騷的觀眾道歉：「要講聲唔好意思，打搞晒。」他又勸粉絲們乖乖除低頭套。最搞笑當他見到有粉絲高舉的燈牌，他說：「個軟J（燈牌字眼）你可唔可以熄咗佢，男人大忌。」令全場捧腹大笑。