兩個光莉　天真鬥成熟

坊間同名同姓嘅人唔少，而喺日本AV界亦有唔少女優同名，但係佢哋就各有特色，每個都能夠令人留下深刻印象，今日就帶咗兩個「光莉」同大家見面並作比併，睇吓佢哋邊個索啲同吸引啲啦！

可愛又治愈

今年21歲梓光莉，青春貌美，雙眼精靈又明亮，展露笑容時仲散發出強烈嘅治愈能量，令人心曠神怡！佢仲有一個特點，就係天生一對兜風耳，令面孔多添幾分天真可愛。身材同樣令人印象深刻，一來肌膚白滑幼嫩，二來凹凸有致，四肢及腰肢都夠晒纖幼，配合埋胸前一有對F Cup美巨乳，呢副胴體真係冇得輸！

佢喺2020年以AV廠Ideapocket專屬新人身份登場，由於其名字同另一位寫真女優梓光莉相同，因而一度令人誤以為係同一個人。雖然佢唔係寫真妹，冇藝能人光環加持，但係憑住迷人嘅外形及出色嘅表現，成功俘虜眾多AV迷，業界更評論佢嘅演出令人感受到強烈嘅愉悅同幸福感添！原因係佢招呼男優夠溫柔又細心，而且經常面帶笑容，令觀眾隔住螢光幕亦能夠充分感受到被阿妹服侍嘅快感！

梓光莉

年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-23-33

少女變人妻

智利首都聖地牙哥附近有個復活島，而日本AV界則有間「復活廠」，就係主打熟女系作品嘅Madonna喇！何以稱呼佢為復活廠呢？皆因佢歷來培育出唔少優質熟女女優，亦係唔少女優回歸後合作嘅AV廠，好似妃光莉就係其中之一。

今年34歲嘅佢，早喺2007年以藝名岩佐明出道，成為AV大廠S1嘅新人女優，後來又改過唔少藝名，包括彩月明同仲夏紫等，演出咗6年後就引退，直至2019年改用現時藝名復出，不過佢回歸後第一部作品唔係拍三仔，而係畀人睇晒全相嘅無格四仔，及後就獲得M廠嘅專屬合約，主打演出熟女系作品。

由美少女變成美熟女嘅佢，氣質風韻迷人，而且身材比以前更加豐滿，上圍一對F奶脹卜卜，相當養眼。而M廠亦冇睇錯人，因為佢扮演人妻或後母角色都入木三分，喺各種激戰場面亦表現投入，將慾求不滿嘅心態完全演活，帶嚟好多精彩作品畀熟女迷。

妃光莉

年齡：34歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-24-35

第1回合

鬥美貌

妃光莉嘅成熟韻味的確迷人，舉手投足都散發出濃濃女人味，不過個樣好似有少少人工化，感覺總係有啲唔自然；而梓光莉青春貌美，氣質清麗可人，笑起上嚟感覺自然又甜美。

第2回合

鬥演技

雖然梓光莉喺演出上表現得細心溫柔亦夠主動，但係表情上就唔夠肉緊；至於妃光莉喺AV界歷戰多年，仲拍過四仔，不論扮演癡女或被玩弄嘅角色都顯得七情上面，令人睇得興奮無比。

第3回合

鬥前途

梓光莉現時係AV廠Ideapocket嘅專屬女優，不過就係因為有專屬合約在身，所以發展有限；而妃光莉早前已脫離咗Madonna以自由身發展，由於質素上佳令佢成為搶手貨，嚟緊將會推出兩部新作，狀態咁弗嘅佢，相信會陸續跟不同AV廠合作。

妃光莉更優勝

梓光莉年輕貌美，演出令觀眾感受到治愈同幸福感，但由於係初出茅廬，所以表現未有太大突破。反而妃光莉經驗老到，身材同美貌都保養得宜，加上表情、床技同演技俱屬上乘，個人認為佢更為優勝！