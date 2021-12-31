被五花大綁於輪椅　黃宗澤忍屎忍尿唔敢郁

古天樂（古仔）主演的反貪風暴系列，電影橫跨7年打造了五部曲，終極篇《G風暴》於除夕正式上映！電影除了有古天樂、張智霖、鄭嘉穎繼續參演外，同時新加盟了宣萱、黃宗澤（Bosco）及馬來西亞影帝Rosyam Nor，電影製作一集比一集重本，除了尖沙咀文化中心鬧市連場槍戰及飛車追逐外，其中一個亮點是嘉穎與Bosco兄弟間的矛盾衝突，嘉穎查案時發現Bosco涉及貪污、陷入兩難，Bosco更慘被鐵鏈五花大綁變成人肉炸彈、全程綑綁在輪椅上，為不影響拍攝，Bosco亦努力忍住不去廁所，非常敬業！

劇組今次成功申請在文化中心拍攝大型槍戰，出動過百臨時演員，Bosco回憶起當時被犯罪份子用鐵鏈綁架到文化中心外圍，說：「劇組將我綁喺輪椅上，再將一個大型炸彈綁喺我身上，基本上郁唔到，當嘉穎趕到時都愛莫能助，因為佢只係ICAC，唔係拆彈專家！」

據知，Bosco為免每次花時間開鎖解鎖，所以在放飯前都一直坐在輪椅上，連洗手間都忍着不去，飲水就靠助手幫忙。Bosco續指導演及古仔給了幾個挑戰自己，說：「佢哋叫我同嘉穎各自演繹幾個唔同版本演法，畀佢哋返去再揀，我覺得幾好玩，大家試一啲新挑戰、新元素加入電影。」