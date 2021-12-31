港星跨年騷︱欣宜打頭陣！Anson Lo同AK玩Solo

人氣男團MIRROR今晚（31日）除夕夜聯同江海迦（AGA）、許廷鏗（Alfred）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay）、鄭欣宜以及香港管弦樂團在西九文化區演出，由香港旅遊發展局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，新建成的M+的巨型LED幕牆變身時鐘，帶動現場3,000觀眾齊倒數迎接2022年一刻，氣氛熱鬧，現場作全球直播，全世界都感受到香港踏入新年的喜悅。

欣宜身穿麟片閃裙及4吋高跟鞋，心情極佳，她說裙子高衩設計並不貼身，準備在演唱會上跳舞，她覺得跨年倒數騷要開心點，故揀跳舞歌，希望炒熱氣氛，無懼早前於新城頒獎禮不慎跌倒？她說：「有好大陰影呀，我未着過呢對鞋跳，綵排時唔記得帶鞋踩台，祝我好運啦！因為我對腳太短，令到上次條裙變好長，不過今次我揀條裙唔拖地。」Jay畀信心鼓勵欣宜，一定不會跌，欣宜說：「我係第一個出場，個騷開頭開得好係好重要。」

新年願望

Alfred透露與Jay合唱，兩個男人互相炒熱氣氛。Alfred新年願望是有「揸拿」，還教欣宜和Jay「揸拿」的意思，代表有好嘢在手。欣宜表示新年願望希望新專輯有好成績，獲大家喜愛及出新作品。Jay新年願望希望3月個唱順利舉行。Alfred今晚會首次唱《修羅場》，實行佛系人生的延續。另外，提到好友鄧小巧獲男友白先生在外地求婚，他們表示也是早幾日才知，很替對方開心，待對方回港會一起慶祝，跨年倒數演唱會今晚10時開騷。

欣宜打頭陣唱出《@princejoyce》，之後Anson Lo（盧瀚霆）獻唱《Megahit》跳唱炒熱全場氣氛。輪到Gin Lee唱《喘息空間》，Anson Kong（AK，江𤒹生）緊接出場唱出《金星女孩》後，輪到AGA出場，她坐在鋼琴前自彈自唱《Wonderful U》及《So Called Love Song》她再與Jay合唱，令人聽出耳油。

MIRROR幾子獨唱，編排上頗花心思，繼Anson Lo和AK分別勁歌熱舞後，輪到Ian（陳卓賢）海豚音和Jer（柳應廷）的《狂人日記》，而琴技了得的Edan（呂爵安）就由70位香港管弦樂團伴奏下獨唱。MIRROR中人氣王姜濤就壓軸最後獨唱，他與6位Dancers施展舞技，獻唱《鏡中鏡》時，瞓身爬地，露出心口，辣㷫全場。

AGA希望紅館騷順利

AGA新年願望有好多，笑言首先是等了兩年，於1月底舉行的紅館騷可以順利，她說日前試完衫，終於感覺到演唱會真的要開了，等了兩年的「好處」是歌單可以有較多選擇，她說：「我自己好期待，亦多謝粉絲支持，門票好快賣完，可以專注製作方面。」

她透露兩年冇見的父母剛由澳洲來港，正在酒店隔離中，原本隔離14日後來加多7日，打亂了她與父母慶祝聖誕和除夕，她說：「聖誕當日我還帶咗食物去酒店送畀佢哋，我哋隔住窗見面。」她希望演唱會後能有個小假期，去感受一些生活，為寫歌攞靈感：「因早前與姜濤合作，發現原來寫合唱歌都好有趣。（想集齊MIRROR全部成員？）隨緣啦，同姜濤合作都是緣分，總之希望來年繼續做音樂。」