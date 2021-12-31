慾望之女　戰火一觸即發

為咗激發慾望，勾起男人嘅原始本能，四仔中嘅脫星演出都會搏到盡，喺床上施展渾身解數，今日為大家帶嚟嘅3套作品，當中嘅脫星個個都慾望強烈，戰事一觸即發！

口技出色

美國四仔界不乏慾望之女，佢哋嘅演出更係令人興奮無比，咁有冇作品可以一次過睇晒呢班慾女脫星嘅演出呢？有！就係呢套由Marc Dorcel炮製嘅《U.S Stars Anthology》。稱呢套作品為慾望巡禮一啲都唔過分，事關片廠搵嚟Adriana Chechik、Brandi Love、Lana Rhoades等10位人氣爆燈嘅脫星演出，而佢哋更係業界出名嘅飢渴慾女，其中Lana Rhoades唔單止大食，身材更係有前有後，加上出色嘅口技，演出場面相當精彩。全片長超過4小時，充滿各種引爆男士慾望嘅元素，絕對值得大家一睇再睇。

愉虐女王

究竟情慾世界中嘅愉虐女王係點樣煉成呢？呢套由Deeper製作嘅作品《Mistress Maitland》，就為大家尋找答案。由情慾達人級脫星Maitland Ward主演，再搵嚟Gabbie Carter、Riley Reid、Naomi Swann等人氣脫星聯手演出，故事講述Maitland Ward面對富豪丈夫出軌，將情婦帶返屋企後，心態便出現轉變，由淑女搖身一變成為愉虐女王，以高傲姿態調教男人，更將調教技巧傳授畀Gabbie Carter等一眾同佢有一樣遭遇嘅怨婦。片中最令人驚喜之處，在於Gabbie Carter演出調教女王時，嗰種神情真係入形入格！

釋放壓力

有人話曳曳係釋放壓力嘅方法之一，如果係咁嘅話，壓力愈大咪愈要瘋狂大戰？由演而優則導嘅Kayden Kross執導嘅新作《Muse Season #2》便以此為題，並為大家帶嚟激情無比嘅官能享受。演出陣容龐大，有Lena Paul、Lulu Chu、Aubrey Kate等超過20位現今炙手可熱嘅脫星演出，全片長5小時，故事講男女主角嘅工作同家庭壓力都相當大，為咗可以減壓，佢哋就瘋狂曳曳。不過每次歡愉過後，強烈嘅空虛感令佢哋覺得沮喪，究竟呢個惡性循環最後點解決呢？

碟評

今次介紹嘅3套作品，可謂各有特色，如果想一嚟就入正題，呢套零劇情由頭砌到尾嘅《U.S Stars Anthology》，絕對係首選，當中嘅脫星更係美艷又誘人，輕易勾起男士嘅原始本能。想睇劇情嘅話，《Muse Season #2》同《Mistress Maitland》都係上佳選擇，前者講男女為咗減壓而狂野大戰，令人睇到有心領神會嘅感覺，而後者則以愉虐為主題，輕度嘅調教情節，既刺激又肉緊，係一套唔錯嘅作品。