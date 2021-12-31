2022第一單喜事？吳卓羲舉家撐菊梓喬：我嚟得仲怕咩！

藝人吳卓羲（Ron）與菊梓喬（Hana）的關係十分曖昧，早前因Ron於社交網「洩蜜」，發了一個空白冇字的貼文，但卻只hashtag了Hana，令全城熱估他們是否要公開戀情，可是最後中「空寶」，雙方否認。不過，兩人的關係應該更進一步，有突破性發展！因為今晚（31日）除夕夜Hana現身中環海濱活動空間，為《2021美麗的夜香港跨年演唱會》表演，而Ron竟然特別前來捧場，難怪Ron一進場即被記者圍攻。而他完全未有閃縮迴避，更自爆：「我買飛嚟睇㗎，我全家都嚟咗！（捧Hana場？）除咗佢，仲有草蜢，不過，佢都有叫我有捧佢場，大家都係好朋友。」

記者指他們台上台下一起倒數很甜蜜，Ron則說：「我都係第一次睇倒數騷。（覺得Hana表演成點？）唱得幾好。（好似有啲聲沙喎！）可能唱咗幾首歌，但佢表現得好好。（嚟捧場係咪公開放閃？）唔講呢啲嘢！（佢係你女友？）唔講呢啲！（一家人嚟睇見家長？）你哋逼死我啦！（屋企人對Hana有乜嘢評價？）冇講，屋企人嚟睇任賢齊。（咁你嚟睇菊梓喬？之後點慶祝？）我聽日有工作，要去謝票，其實我嚟得仲怕咩？」全程兵來將擋，應付自如，最特別的是，他沒有否認或承認Hana女友的地位，加上一句：「其實我嚟得仲怕咩！」明顯他和Hana的關係絕非好朋友！