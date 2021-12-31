跨年騷︱感情事要問玄學家　馮盈盈拍拖隨緣

藝人馮盈盈為除夕倒數活動擔任司儀，她稱已非首次在工作中跨年：「但因為近2年疫情好多活動取消咗，所以今年開工中度過，媽咪都戥我開心，新一年係個好開始，係好意頭，媽咪都體諒我唔同家人一齊倒數。」她透露新一年願望是身體健康、疫情早日過去，講到過去一年似乎比較低調，她笑言也是好事：「之前大家成日見到我，人大咗所以靜啲。（有咩新年大計？）都係各方面作多啲新嘗試。（咁拍拖呢？）呢啲隨緣，急唔嚟。（定係已經有？）我睇吓今晚嘅玄學家點講。（如果佢話你有，你認唔認？）問吓佢意見先。仲有事業同財運呢，但最重要係健康運。」

另外，提到台慶頒獎禮，她跟陸浩明成為最受歡迎電視拍檔最後五強，盈盈坦言很榮幸，沒想過入圍，並已選好戰衣：「件衫嘅顏色好鮮艷好搶眼，好遠已經見到我。（想攞當晚最佳衣着藝人？）我希望對得住幫我揀衫嗰個。總之我會以新一面見大家，係走型格路線，大家可以多多期待。」

張馳豪兼任司儀好緊張 冼靖峰預告出個人單曲

聲夢學員張馳豪（Aska）與冼靖峰（Archie）為除夕倒數活動擔任表演嘉賓，Aska兼任大會司儀，他表示：「工作中跨年覺得好新奇，好開心可以同粉絲一齊過，佢哋好有心好早霸定位，所以綵排時都好有氣氛。（今次你做埋司儀。）之前喺商場都有做過少少，但今次就好大型，我好緊張，好在前輩轉數好快，我有時聽到好開心，都唔記得要講對白，總之開心又緊張。」至於Archie稱不會當唱歌是工作，每次表演都會很興奮，一踏台板就腎上腺數飆升，亦不會感到壓力，他又預告會推出首支個人歌曲：「已經錄咗音仲拍埋MV，首歌係樂隊風，1月會推出。之前監製話唔可以畀人聽，所以收得好埋。我自己都好期待。」

戴祖儀12月頻頻中血光之災

而同場的戴祖儀（Joey）她稱2021有不少新嘗試，她有份演出的新劇《青春不要臉》將在1月17日播映：「係我首次做女一，我會唱呢套劇嘅插曲，係由我負責填詞，係我第一次填詞。」她坦言為該劇獻出多個第一次，跟丁子朗在劇有不少激烈的愛情場面，她笑言：「會睇到大家嘩嘩聲，但又好純真。（有冇床上戲？）地下戲，地下纏綿戲。」Joey希望新一年身體健康，她指12月頭頭碰着黑，頻頻受傷：「我拍節目唔小心拗柴，依家隻腳腫過豬蹄，我當係發過豬蹄，我之前練唱歌唔小心畀個咪Stand夾爆手掌，玩《麻雀鬥室三決一》又畀麻雀夾爆手指尾，我喺工作室赤腳踩到粒釘，除咗受傷，我又搵唔到車匙，喺好狹窄嘅地方架車死火。（你係咪犯太歲？）2022年先犯太歲，所以我好驚，惟有希望2021年尾受晒，新一年冇事。」她又自爆試過連續2年除夕倒數時將新年快樂講錯聖誕快樂。