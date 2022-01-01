【是日通勝】（一點居士）

農曆十一月廿九

辛丑年庚子月甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拜師、裁衣、安床

忌：祭祀、出財、開倉

幸運方向：坐東北向南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

金牛座：受放假心情影響，購物欲急升，荷包大出血。

雙子座：告別不設實際的幻想，可於愛情上取得突破。

巨蟹座：趁假期給自己多點自由時間，好好享受生活。

獅子座：心情欠佳，不想跟人互動，只想一個人靜靜。

處女座：單身者的吉日，多出席社交場合易有驚喜。

天秤座：人無遠慮必有近憂，宜趁今天計劃一下未來。

天蠍座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

人馬座：有破財風險，但屬可控範圍，橙色助開運。

山羊座：出席約會要守時，遲到的後果會很嚴重。

水瓶座：情緒不穩，花錢買開心難治本，要適可而止。

雙魚座：易因一時衝動而購物，事後卻發現吃了虧。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 麻煩多

鼠：麻煩事接連發生，不夠耐性將難以擺平。

牛：新年新開始，心態夠積極，好運自然來。

虎：才思敏捷，謀事一帆風順，可清空煩惱。

兔：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好心情。

龍：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

蛇：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

馬：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

羊：運勢佳，謀事如魚得水，事業有聲有色。

猴：是日沖煞，感情事急不來，要按部就班。

雞：情緒不穩，疑神疑鬼，容易因小事動氣。

狗：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

豬：時來運到，謀事易成功，勿虛度光陰。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

職場上不可忽視的星座

在職場上，除了要有實力和靠運氣，有時也要懂得運用一些手段，或走一些捷徑，從而加快上位的速度。原來有一些星座，外表看似毫無殺傷力，但原來在背後已悄悄用了一些方法，誓要贏在你前面，所以這些情況你絕對不能鬆懈。

第三位：天秤座

有很好的交際手段，表面看似跟你合作無間，甚至是無所不談的好友，但這高手在你背後跟你上司說了甚麼未必會即時察覺到，所以不要以為大家有講有笑，就甚麼秘密都說出來，因為她可以是你的好朋友，也可以是其他人甚至是你上司的好朋友。

第二位：雙魚座

不一定有殺傷力，只是雙魚座對事實的不了解，為你帶來很多混淆。雙魚座會將自己塑造成一個看似真實的重要角色，例如有實力或者跟大家都是好朋友般，但背後可能只有一個目的就是走捷徑，或靠人際關係的影響力，總言之，你看到雙魚座所做的一切，可能不是最真實的一面，要小心衡量。

第一位：天蠍座

有勇有謀，當目標在前、充滿力量、志在必得的時候，你絕對不能看少這股殺氣。她會用任何手段去為自己所要的東西去爭取，包括人力、物力和金錢，而且也懂得拉攏有權有勢的人，就是這一點，你就要小心，因為你不知道他下一步會怎樣做。