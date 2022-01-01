「裸」膽爭視后！林夏薇心情緊張：代表撐我嘅人出賽

入行17年的林夏薇（薇薇）於無綫劇《七公主》及《逆天奇案》均獲讚演技出色，於《七》劇更挑戰性感尺度，豁出去裸背上陣。她於明日（2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》問鼎視后，面對勁敵鍾嘉欣、李佳芯、黃智雯及姚子羚各有支持者，薇薇難免心情緊張。

有感覺拎視后

日前她接受東網專訪時，表示近日於街上碰到市民，不少人告知打從她首套劇集開始已支持：「佢哋數得出我啲劇，令我覺得香港人幾忙都好，都會留意我嘅成長過程，好似陪住我長大。我諗起好多追夢過程，2004年開始接觸拍劇，由跑龍套到有機會入圍視后，過程係成長經歷，過往幾次入圍女主角，今次算比較貼近嘅感覺，但又擔心會辜負咗佢哋，相信頒獎禮當晚會更緊張。」談到幾位勁敵，薇薇表示沒有多想，認為能夠入圍已很感恩：「信心一半半，但需要畀鼓勵自己，作為演員控制唔到，想藉呢個機會多謝支持我嘅人，呢幾日好多唔係我粉絲嘅話投我票，有啲長者唔係好識投票，但話會問啲孫點樣投，粉絲又專登剪輯我咁多年嘅片段拉票，我覺得自己好似代表緊支持我嘅人出賽。」

談到鍾嘉欣成為「民選視后」，薇薇坦言有留意對方入圍作品：「佢係演得好好，同埋智雯演冇咗BB場戲都有睇，好感動，覺得一個演員需要去經歷。（《七》劇大露背成為焦點，有着數？）深印象係好事，最緊要大家記得。」

場地:Amelia by Paulo Airaudo @ Harbour City