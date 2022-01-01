結婚23年︱劉青雲郭藹明十指緊扣睇醫生　目中無人

影帝劉青雲與太太郭藹明結婚多年恩愛如昔，即使日前到中環診所睇醫生，亦不忘恩愛拍拖出巡，十指緊扣在鬧市中穿梭，懶理途人沐浴於2人世界之中。

劉青雲早前聯同郭富城和古天樂拍攝新片《掃毒3天大地大》，終於有時間抽空陪同太太郭藹明做廿四孝老公。前日（30日）下午約三時半，兩夫婦孖住到了中環行街，雖然結婚多年但依然愛得癡纏，除了戴上情侶帽外，更在熙來攘往的鬧市中手拖手，十指緊扣拍拖大晒恩愛。雖然期間不少途人把他們認出，但2人一齊懶理沉醉二人世界之中。劉青雲更孭着Tote Bag，內裏載着一些疑似醫療報告的物件，疑似剛從診所離開。

在街上徘徊了一輪後，他們到了上落客區等候座駕前來，但等了若十分鐘仍未見車輛抵達，郭藹明有點不耐煩不停按手機，相反丈夫則在旁細心靜候並加以安撫。未幾座駕終於抵達，2人便急步登車離開。郭藹明為1991年香港小姐冠軍，因合作電視劇《大時代》着撻着並發展感情，雖然外界以美女與野獸來形容2人交往，但無損2人感情，發展一日千里，終在1998年拉埋天窗，結婚23年恩愛如昔感情有增無減，被喻為圈中的模範夫婦。