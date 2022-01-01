東方日報C2：炎明熹姚焯菲告別懦弱　新年新挑戰

炎明熹、姚焯菲、鍾柔美與詹天文去年參加無綫選秀節目《聲夢傳奇》一夜成名，並組成女團「After Class」，成為2021年最強人氣美少女組合。面對各種工作及挑戰，她們寄望新一年對唱歌的初心不變，15位《聲夢》學員在音樂舞台重聚再開演唱會，繼續唱好2022 ！

「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），過去一年由平凡的學生搖身一變成為青春偶像，首踏舞台及初次拍劇收穫粉絲，度過忙碌又充實的一年。

回顧去年的難忘事，原來並非發生在鏡頭前，而是私底下相處的小故事，Gigi與Chantel不約而同想起比賽期間與其他參賽者宿營的愉快時光，Gigi說：「當時大家唔熟，係去咗宿營大家先熟落咗，覺得好好玩。」Chantel猶記得宿營當晚與各人聊天至通宵達旦，更一起去沙灘睇日出。Windy反而憶起初選時，初次與Gigi見面就睇勻她整條玉腿的搞笑場面：「我話佢對腳好幼，佢就將條腿伸上嚟畀我睇，因為佢着住闊腳褲，成條褲腳向上捲起咗，乜都睇晒！」

失去時間 獲得經驗

4位小花回顧完過去就展望未來，Gigi坦言因為疫情關係已2年沒見內地的家人，希望新一年可以團聚，Chantel則想再跟所有《聲夢》學員開騷及推出新歌。Yumi與Windy期望作多元化發展，不過Windy強調：「想保持一開始參加比賽嘅初心，唔會變。」Gigi聞言即力撐其「初心論」，表示要「Go With Windy」：「藝能界有好多機會去嘗試新嘢，但我哋嘅初心係乜？點解會參加比賽？就係唱歌，所以希望保持唱歌嘅初心繼續發展落去。」

雖然入行不足一年，但她們有感改變了不少。Gigi自言外表成熟，但內心仍很「小朋友」，經過2021年，心智總算跟得上外表：「有前輩話做呢行，一年好似過咗3年咁，我覺得好有道理。呢年成長好多，就算冇姑丈喺身邊，好多事自己都處理到。覺得自己得到嘅係經驗， 失去係時間。」Chantel同樣自覺成熟不少，敢在人前表演：「以前我唔敢喺人哋面前唱歌，但經過咁多商場騷，我大膽咗，冇咁驚。（今年有咩得失？）依家對自己嘅唱歌技巧信心大咗，但就失去同朋友相處同做功課嘅時間。」

衝破難關 學習獨立

由於要同時兼顧學業及工作，Yumi認為自己的時間管理大有進步：「比賽初時又要比賽，又要做功課，有次我好崩潰，成個過程令我知道點樣管理時間同照顧自己，有時喺後台要靠自己，所以都學識咗獨立。最大得着係多咗人識，喺唱歌同跳舞入面搵到自己，不過就少咗瞓覺時間。」至於纖瘦的Windy自爆之前因身形問題十分自卑，如今則變得堅強：「之前60幾公斤重，依家40幾公斤，以前啲人講少少我就會喊，好脆弱，經歷咗成個比賽，衝破好多唔同嘅心理關口，堅強咗好多，冇咁容易驚同喊，係一個好好嘅成長經歷！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：