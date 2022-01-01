大食人妻　陳苑澄宣布有喜係咁食係咁食

前女子組合As One成員、2018年落選港姐陳苑澄（Tania）去年11月中啱啱升做人妻，下嫁酒行太子爺，踏入新一年Tania即刻報喜，在社交網自爆已懷孕17周啦，她寫道：「事實上係驚多過喜，第一胎加上我呢啲小小事就勁浮跨嘅性格，頭三個月係經常不安，2個幾月到有一日我係咁叫Gary要買個聽筒返嚟聽心跳，又上網睇咩胎心機，但發覺唔可以隨便用就算數，頭三個月我小小事就去醫生度問吓Check吓，所以end up 2-3星期就用超聲波睇到Nea Tsang。」

她續寫到了11周突然間成個人精神咗好多，唔使點瞓晏覺，個人亦都定咗好多，冇咁騰雞，不過最近就開始咗爆燥mode，她說道：「我老公直頭問我係咪以後都會咁乞人憎，所以少咗出街、少咗見人，驚得罪人。上網睇又見到以我呢個身高體重，要日吸收2,000卡路里，所以我依家由開眼到合埋眼中間個口不停係咁食，不過好彩我完全冇孕吐，仲好大食。餘下的6個月麻煩Nea姐睇住我啊。」Tania除了報喜，仲親揭腹中BB係囡囡，因為佢已經幫佢改咗英文名Nea，仲叫囡囡做Nea姐，非常爆笑。