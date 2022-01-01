Tyson Yoshi再寫冧歌氹女友：得罪佢時攞嚟補鑊

歌手Tyson Yoshi昨日（12月31日）除夕在觀塘apm出席《apm x Tyson Yoshi 跨年音樂會》與逾五百觀眾齊齊倒數過新年，又揸機拍攝大合照，氣氛相當熱鬧。西裝示人的他被司儀問到為何不穿少些騷肌，Tyson Yoshi笑稱因天氣太凍，但後來除去外套唱歌，引來粉絲尖叫，他笑說：「大家平時以為我買好多名牌衫，其實係贊助嚟，我自己係唔會買。」隨後又抵死笑說：「經理人望住我，我都會買嘅。」他又呼籲粉絲不用花錢買卡投票，為他增加人氣：「真係唔使做呢啲嘢，我唔係嚟選議員，我係做音樂嘅。」

Tyson Yoshi受訪時指希望新一年不要再有疫症，不會阻礙到他開騷，又希望學跳舞，他笑說：「以前學過知道自己跳舞唔得，有時喺台上都好尷尬。」講到台上透露早年低潮時不開心感到抑鬱，他說：「嗰陣2020年尾，好抑鬱同亦有團怒火，因為當時冇嘢做覺得好嬲，唔應該喺度等，於是去咗台灣做音樂，個人都踏實咗，後來2021年本來諗住返嚟探吓女朋友，後來做咗拉闊Show，跟住所有嘢就變得好快。」

問到今年發展除了做音樂可會拍戲、拍劇，他則說：「唔係好鍾意拍嘢，因為過程好長，好似新歌《That Guy》MV搞咗4個月。」憑給女朋友的情歌《Christy》走紅的他可會再寫﹖他說：「已經有啲，但係暫時年頭目標想同其他音樂人合作。」笑問打算儲歌連續推出冧爆女朋友？他笑說：「唔係，佢都厭啦，聽到冇感覺就大鑊，同埋要留番啲備用，等得罪佢嘅時候攞嚟補鑊。」