係愛呀！波特迷必扭魔法生物

日本扭蛋公司以在《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》中登場的魔法生物為主角推出系統扭蛋，（左）貓頭鷹嘿美、（右上）木精皮奇與（右下）八眼巨蛛阿辣哥都是箇中經典。（互聯網）

好興奮！事關令萬眾Harry Potter迷期待已久的《Harry Potter 哈利波特20周年特輯：重返霍格華茲》於今日首映，雖然話可以觀看的平台很少，但相信麻瓜們都早已迫不及待，會趁假期一睹為快。隨着片段的播出，相信都勾起大家不少魔法回憶，陷在回憶殺之中的粉絲們除了可以重溫Harry Potter外，還有新產品一解思念。日本玩具公司Takara Tomy（株式会社タカラトミーアーツ）旗下的扭蛋品牌 T-ARTS就以J·K·羅琳的魔法世界為主題，推出「魔法世界 魔法生物典藏特輯（魔法ワールド 魔法生物コレクション スペシャル）」扭蛋，把7隻在《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》中登場的魔法生物迷你化，帶到現實世界畀麻瓜們帶回家！

這系列的扭蛋一共有7款，包括貓頭鷹嘿美、八眼巨蛛阿辣哥、迷你胖胖球（Pygmy Puff）、魔蘋果、鳳凰佛客使、玻璃獸及木精皮奇，尺寸由2.5cm至9cm不等，小小的但身上的紋路刻畫得非常細緻，超級逼真，不知香港幾時有機會扭到呢？