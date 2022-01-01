范冰冰分享3招護髮秘訣　保持頭髮順滑唔打結！

內地女星范冰冰出名Keep得好，不時都同網友分享化妝技巧同保養妙法，而有把烏黑亮麗秀髮嘅佢，唔止髮量多，望落仲有光澤感，望落充滿減齡效果，完全唔似已經40歲啦！佢同網友分享自己護頭髮心得，佢每日堅持食芝麻糊養髮，因為芝麻糊嘅蛋白質、亞油酸含量好高，可以補充頭髮營養外，當中嘅礦物質以及維生素能夠令頭髮保持健康！除此之外，佢仲有3招護髮秘訣，可以打造柔順、蓬鬆秀髮，隨時起身唔梳頭，啲頭髮都唔會打結呀！

第1招：椰子油護髮

將椰子油塗滿頭髮，因為椰子油含有豐富維他命E、K同鐵質，再用暖毛巾包實個頭約10分鐘，令髮絲可以吸收當中嘅養份，仲可以令頭髮得到深層滋潤，睇起嚟髮絲更加自然同有光澤。

第2招：用護髮素洗椰子油

雖然椰子油有助護髮，但係亦都好難清洗乾淨，一般嘅清水係好難將黐住喺髮絲嘅椰子油，所以佢會塗護髮素幫助椰子油乳化，咁樣唔單止可以有護髮功效，仲可以清洗得更加乾淨，減少油潤感覺。

第3招：更正使用洗頭水步驟

通常大家洗頭都係直接將洗頭水放上頭髮上，但係咁樣搓洗時會刺激頭皮，導致有脫髮問題。所以佢建議大家先將洗頭水用手搓到起泡先放上頭髮上搓洗，咁樣泡沫可以清潔到每吋髮絲，仲可以令髮絲更加柔順。