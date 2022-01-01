方媛同囡囡成焦點　郭富城預告農曆新年扮財神氹女

舞王郭富城（城城）昨晚（12月31日）為「2021美麗的夜香港跨年演唱會」任壓軸表演嘉賓，一口氣唱出幾首經典歌曲，以紅色造型上陣的他不經意露出結實胸肌，於台上洗盡渾身解數又唱又跳，並帶領現場嘉賓及16,000名觀眾一起倒數，把現場氣氛推至高峰。

而城城太太方媛亦帶同兩名女兒捧場，城城表演完畢時更向台下的女兒飛吻，畫面溫馨。事後他受訪時透露兩歲細女首次觀賞他於台上表演：「其實我表演嘅時候睇唔到佢哋，表演完先見到，太太有拍低佢哋睇我表演時候嘅表情，應該會同我報告，呢個係一件開心嘅事。」更指早前為電影投入角色，有一陣子變得很沉鬱，難以抽離，幸電影終於煞科，故立刻剃鬚做回自己：「拍攝期間入戲關係，我有啲怪怪哋，好在太太明白，呢兩個月未試過一日瞓8個鐘，今日終於試咗，個滋味好特別。」

城城指自較早前為疫情舉行的慈善演唱會後，已很久沒有上舞台，不諱言一直嚮往舞台演出，幸能參與除夕騷，令他感覺今年很完滿。對於日前聖誕節化身聖誕老人氹兩個寶貝女，城城冧爆表示：「呢啲角色係爸爸做，為咗佢哋我願意赴湯蹈火。（兩個女滿意你嘅表現？ ）嗰日我講完英文，仲要轉講國語，因為佢哋問爸爸去咗邊，我唯有同佢哋講爸爸去咗幫聖誕老人睇住隻鹿，佢哋由始至終都認唔到我。（新年使唔使扮財神？）梗係要，一set嘛！我梗係要攬住佢哋，等佢哋錫吓我，只要佢哋開心我就開心。」