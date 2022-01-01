方紹聰爆何廣沛係AV網VIP會員：佢特價先Join

藝人何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）早前拍攝他們自家製作的網上節目時，何廣沛慘被「出賣」！當日節目以《默契大考驗》為題，從一些問題中，看3人有幾互相了解，當中，問到有關AV的問題時，奶仔竟然要「爆」喇！他問完何廣沛是否「乜都講得」，獲得對方批准後，即笑指何廣沛曾在外國Join了成人網站的VIP會員，並且還開心Share給他，奶仔謂：「佢仲特價時候Join，點知之後，佢個戶口被黑客入侵咗。」原本好型話「任爆」的何廣沛，聽完奶仔講完之後，露出超尷尬的笑容，連在旁的郭子豪都「加多腳」搞笑謂：「嘩，我未見過佢呢個樣。」乖乖仔頓變「鹹濕仔」，何廣沛傻笑完一輪，都有反擊，指住個窗叫方紹聰跳落去，3兄弟「乜都講」，足證感情甚佳！

節目除了有搞笑外，亦有深情對話，奶仔直言自己很感謝子豪、廣沛與他同行，但又擔心自己名氣跟兩人差距太大，會拖累到兩人，結果當然被子豪、廣沛「噓爆」，大鬧奶仔「膚淺」，何廣沛受訪時還指很開心能夠跟奶仔及子豪合作搞網上節目，3個人雖時有拗撬但因目標一致，絕無影響彼此的深厚友誼。