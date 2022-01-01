港星跨年騷︱MIRROR陪過2022　望12子除罩去旅行

人氣男團MIRROR昨晚（12月31日）除夕夜聯同江海迦（AGA）、許廷鏗（Alfred）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay）、鄭欣宜以及香港管弦樂團在西九文化區演出，由香港旅遊發展局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，新建成的M+的巨型LED幕牆變身時鐘，帶動現場3,000觀眾齊倒數迎接2022年一刻，氣氛熱鬧，現場作全球直播，全世界都感受到香港踏入新年的喜悅。

倒數過後，MIRROR 12子壓軸出場，歌衫鮮艷迎接新一年，現場觀眾不停瘋狂叫喊「MIRROR」 ，氣氛熱鬧。他們獻唱團歌《12》和《BOSS》為2022年開一個靚頭。隊長Lokman（楊樂文）和副隊長AK代表同觀眾講「新年快樂」，並說：「2021年眨眼過去，2022眨眼就開始。」之後問成員的新年願望，Tiger（邱傲然）表示想唱歌和拍戲，各人即場考他演技，要他演開心樣，十分搞笑。Jer和Lokman異口同聲表示最想除下口罩去旅行，還表示最想12子一齊去，及多辦戶外活動與粉絲見面。Alton（王智德）就表示希望不斷進步，望歌迷對他們保持熱情，最後一齊唱出《IGNITED》同大家辣着2022年。