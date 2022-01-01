李荷妮奪視后　金素妍憑《Penthouse》捧走SBS演技大獎

韓國《SBS演藝大賞》昨晚舉行，女星金素妍憑話題劇《Penthouse》揮低《One The Woman》的李荷妮、《模範的士》的李帝勳及《現正分手中》的宋慧喬，勇奪最高榮譽的演技大獎，其中宋慧喬並沒有出席頒獎禮。

​因為疫情關係，頒獎禮安排演員在各自的後台房間等候，在宣布得獎時才到台前領獎，而金素妍出場領獎時激動爆喊，在發表感言時亦不停抹眼淚，她說：「28年前我以臨時演員的身份開始拍劇，那部作品便是SBS的劇集，能夠在SBS得到這個大獎真是難以置信，我不知道我是否可以獲得這個獎，非常抱歉。」她除了多謝劇組人員和同劇演員之外，亦特別向老公李尚禹示愛：「真心感謝李尚禹先生，我愛你。」

​而期間有兩條舞台綵帶掉落在金素妍的鎖骨上，主持申東燁便搞笑地說：「金素妍真的是神賜的大獎得主，有數十萬條綵帶掉下來，但偏偏有2條綵帶左右對稱地落在金素妍的鎖骨上。」令本來正在落淚的金素妍立即爆笑。

​至於李荷妮就與《紅天機》的金裕貞一同獲得女子最優秀演技獎，男子最優秀演技獎則由李帝勳及《One The Woman》的李尚允奪得。上月榮升人妻的李荷妮以紅裙造型赴會，相當搶鏡，心情靚爆的她說：「我是想着就算只有1位觀眾收看，也要把正能量帶給他，令他笑得開心，我認為這個獎是開心地支持我的觀眾給我的。」

​而《紅天機》的安孝燮與《現正分手中》的金柱憲獲得男子優秀演技獎，《模範的士》的李絮與《One The Woman》的陳瑞妍則捧走女子優秀演技獎。

得獎名單

演技大獎：金素妍《Penthouse》

男子最優秀演技獎（浪漫喜劇）：李尚允《One The Woman》

女子最優秀演技獎（浪漫喜劇）：李荷妮《One The Woman》

男子最優秀演技獎（特別類型／科幻）：李帝勳《模範的士》

女子最優秀演技獎（特別類型／科幻）：金裕貞《紅天機》

導演票數獎：鄭宇植及金多美《那年，我們的夏天》

功勞獎：《Penthouse》編劇金順玉

男子優秀演技獎（浪漫喜劇）：金柱憲《現正分手中》

女子優秀演技獎（浪漫喜劇）：陳瑞妍《One The Woman》

男子優秀演技獎（特別類型／科幻）：安孝燮《紅天機》

男子優秀演技獎（特別類型／科幻）：李絮《模範的士》

男配角獎（浪漫喜劇）：宋元錫《One The Woman》

女配角獎（浪漫喜劇）：朴孝珠《現正分手中》

男配角獎（特別類型／科幻）：金義聖《模範的士》

女配角獎（特別類型／科幻）：車智妍《模範的士》

配角獎（團隊）：《Racket少年團》

最佳情侶獎：安孝燮與金裕貞《紅天機》

最佳男子角色獎：郭時陽《紅天機》

最佳女子角色獎：吳娜拉《Racket少年團》

青少年演技獎：陳俊翔與李在仁《Racket少年團》

矚目角色獎：沈素英《模範的士》

男新人獎：金永大《Penthouse》、孫相淵與崔顯旭《Racket少年團》

女新人獎：韓智賢與崔藝彬《Penthouse》、盧正義《那年，我們的夏天》