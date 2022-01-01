元旦首單喜事　深田恭子傳將嫁有米男友

入行25年的39歲日本女星深田恭子，去年5月因患適應障礙症而暴瘦，停工近4個月，近日情況漸見好轉。恭子休養期間，獲拍拖近3年的有米男友杉本宏之細心照顧兼公開認愛。2人患難見真情，踏入新一年即傳來好消息，今年11月踏入40歲的恭子，將展開人生新階段。據今日(1日)日本傳媒透露，杉本近日已向身邊人透露結婚意願，將在今年內與恭子拉埋天窗。

據知2人已為在今年內註冊結婚做好準備，並希望婚後盡快有小朋友，早前便有傳恭子已為男友雪卵。2人於3年前被揭發戀情後，曾多次傳出好事近。有指男方本來打算在去年公司上市後迎娶恭子，但因受到疫情影響，令婚事一拖再拖。嫁杏無期的恭子，因而為傳出情消瘦，情緒大受影響。

恭子入行以來情史豐富，男友類型亦包羅萬有，由才華型男YOSHIKI、編劇野島伸司、靚仔型男東山紀之、玉木宏、龜梨和也，奀星內田朝陽、載寧龍二、五十嵐麻朝、清水良太郎到諧星有田哲平，應有盡有。而經營地產生意的杉本亦不遑多讓，曾經兩度離婚，他於2005年與首任太太結婚，婚後誕下一名女兒，3年後女方提出離婚。2011年與韓國女星吳世貞再婚，但其後女方發現他不忠，導致婚姻破裂。

對於恭子於元旦傳來喜訊，不少男粉絲大受打擊，有網民留言「新年第一天就好絕望」，亦有粉絲擔心有多次偷食前科的杉本，能否為恭子帶來幸福。