《哈利波特》20周年　齊齊食買玩

20年了！最強大的魔咒應該是時間吧！就趁着《哈利波特》上映20周年，一齊食買玩，重回到那個令人懷念的魔法世界吧！（設計圖片）

一眨眼，距離第一部《哈利波特》電影《神秘的魔法石》上映已經20年，官方以及各地粉絲近日紛紛「上水」，舉辦魔法世界盛會，就連電影中的主要角色都趁機重聚拍攝回顧特輯，帶領觀眾重新回到魔法世界。身為超級粉絲的你，又豈能錯過參與的機會，一於齊齊食買玩，跟哈利波特一同慶祝吧！

主題店狂掃精品

「去去武器走！」相信哈迷都好懷念這句《哈利波特》經典咒語吧？想湊熱鬧一齊慶祝《哈利波特》廿周年，不一定要到魔法學校霍格華茲，近近哋在香港都可以！本地就有間哈利波特主題店Museum Context，當中逾半官方授權精品都是從英國引入（少部分來自美國），例如9¾月台車站木牌、全球限量版Nimbus 2000飛天掃帚、Chocolate Frog製作模具、電影版沒刻名魔杖和新奇角色魔杖等，每一件都熟口熟面，一見到就會勾起不少電影片段回憶。

據店舖負責人Michelle表示，本地哈迷會定期舉辦聚會，有時還會到店舖「吹水」兼「睇吓」新奇物品。「印象最深刻的一次，是有位哈迷穿上巫師袍在店內向另一半求婚。另外，還遇過一口氣買10支奇特魔杖的顧客及因為太愛哈利波特，而前來應徵店員的哈迷等等。」她還透露自己最喜歡第一部《哈利波特》電影《神秘的魔法石》和電影中經常出現的朱古力蛙（Chocolate Frog），所以店內一款朱古力蛙毛公仔，也是她的至愛。

至於最難忘《阿兹卡班的逃犯》的店員Alvin亦曾有奇遇：「之前見過一位小妹妹，年紀小小卻儼如一部哈利百科全書，清楚店內一些冷門產品的來頭，也能詳細介紹魔杖地圖和讀出電影咒語，十分犀利！」由此可見哈利波特的影響力，是横跨老中青三代！

一嘗霍格華茲滋味

有沒有想過一嘗霍格華茲魔法學校的味道？英國蛋糕藝術家Michelle Wibowo爲了慶祝電影上映20周年，花費320小時打造了一個闊6英尺，高5英尺，重達100公斤的霍格華茲模型蛋糕，學院裏面還設計了30個燈泡用於照明。這個蛋糕是用純素食材製作而成，仔細看蛋糕細節，尖尖的塔頂和城堡下的草地泥土都非常逼真，雖然未知日後會否再推出市面，但這個巨型處女作已率先捐贈至英國一間慈善機構，分發給弱勢社群品嘗。

周邉商品勁好玩

由美國知名魔術團體THEORY11推出的哈利波特啤牌，以象徵霍格華茲4大學院的4個顏色打造（葛來芬多是紅、史萊哲林是綠、蕾文克勞是藍，而赫夫帕夫是黃）。外包裝用上華麗燙金壓花，啤牌面則參照電影主要角色，印上哈利波特、佛地魔、石內卜教授等的繪圖，靚到唔捨得用嚟玩。

除啤牌外，Lego迷也可入手《哈利波特》20周年紀念版積木「霍格華茲校徽—收藏版」。這套Lego將電影中大家所見的霍格華茲元素，做了一個大集合，並拼成一個展示性極強的模型，零件多達3,010件，組裝後高約44cm、寛約50cm，最搶眼的就是經常為哈利波特送邀請函的貓頭鷹Hedwig，另外還有哈利波特的眼鏡、榮恩的Chocolate Frog、妙麗的魔藥盤、金探子和學院圍巾等小零件，以及3位學院教授鄧不利多、麥格、海格3個獨家周年紀念金色小人偶，整體極具收藏價值。

同場加映：魔法世界朝聖地

哈利波特魔法世界又點止香港咁細？一於跟住超級哈迷的腳印，到世界各地的哈利波特景點、主題公園或大型旗艦店商朝聖打卡吧！

1.英國片場朝聖：到倫敦當然必去Warner Bros. Studio Tour哈利波特電影片場，這裏有齊《哈利波特》系列電影的標誌性道具、服裝和布景，是哈迷能夠親身體驗電影場景魅力的地方。只要推開霍格華茲大門，便會進入哈利波特第一集最華麗的場景－「Great Hall」，Hall內維持了拍片當時整個餐廳的樣貌，無論4大學院的餐桌、兩側的石像、鄧不利多教授的講台或光線、道具都原汁原味還原。此外，還有《死神的聖物》中種滿樹的魔法禁忌森林、對角巷和9¾火車站台等，都可以在這裏看到。由於正值冬天，所以由即日起至1月16日，參觀人士都會看到巨大的霍格華茲城堡模型鋪滿白雪，而室內的長餐桌上也會出現節日氣氛極濃的火焰布丁，哈迷萬勿錯過！

2.玩轉大阪魔法世界：哈利波特魔法世界主題公園坐落於日本環球影城中，公園大致分為3個部分，由霍格華茲城堡、活米村及禁忌森林所組成，內有種種電影道具和場景。極力推介大家玩「哈利波特的禁忌之旅」，感受「龍的火焰」和「攝魂怪的寒氣」的魔幻特效；以及試搭一次「鹰馬飛行」小型過山車，從高空俯瞰整個園區；最後去埋活米村商店街掃紀念品，就能為旅程畫上圓滿句號。

3.美國限定旗艦店：今年才正式開幕的紐約哈利波特旗艦店，佔地面積超過2萬平方尺，樓高3層及劃分為15個展區，每個角落都可以看到超真實的哈利波特布景。更讓人驚喜的是，店內還有虛擬實境體驗，讓粉絲們可以一試坐上飛天掃帚在天空飛翔，或用魔杖鬥法的快感。加上內有超多電影精品，讓哈迷能盡情滿足購物欲。