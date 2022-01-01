Yumi疑服藥自殺後未出院　傳王力宏已搞掂蕾神

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾「毀滅式」踢爆約炮、召妓醜聞，BY2成員Yumi（孫雨）被指疑似小三捲入風波，早前Yumi被好友爆出服藥自殺送院洗胃急救，直言Yumi有三長兩短唔會放過王力宏。而親家姐Miko一直未有為事件發聲，今日（1號）凌晨終於開腔，疑似暗示Yumi仍在醫院留醫：「希望我身邊最在乎的人，能盡早出院恢復身體健康。」

Miko沉默13日後趁住元旦首度發文，表示新一年願望卻未能帶走「謠言給心裏帶來的創傷」：「希望我身邊最在乎的人，能盡早出院恢復身體健康，這些年的社會壓力龐大，有些人學會了隱忍，但世界上超過75%的成人，並沒有找到發洩情緒的出口，我們應該花多一點時間，去關心和愛護更重要的人。」雖然未有開名，但網民揣測「最在乎的人」疑似係姊妹情深嘅Yumi，Miko更寫道：「不要從別人的嘴裏去判斷一個人，因為君子不立於危牆之下，一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以作出判斷，與人為善不要與人為惡，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」

而主角王力宏早前被傳現於台北工作室隔離，今晚（1日）就係佢隔離屆滿14日嘅日子，動向備受矚目，不過佢未出關已有新聞，網上傳出指王力宏原來喺隔離出關前已私下同李靚蕾傾妥離婚條件，至於協議內容就被傳同女方之前喺網路提過嘅內容差不多。對於王力宏出關後會否同李靚蕾及孩子們見面、跨年夜點過、有咩新年希望？佢所屬嘅宏聲音樂目前未有回應。