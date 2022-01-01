張崇基張崇德開最後兄弟騷：結束等於再開始

歌手張崇基及張崇德在伊館舉行跨年演唱會，獲崇德太太劉美娟、父母、各自仔女、毛俊輝及太太胡美儀等人到場支持。兩人以《Beautiful Life》掀起序幕，連唱幾首歌後跟大家打招呼：「籌備一年終於開得成，大家要把握最後機會。今次係我哋第10次開騷，但唔係終結，結束等於再開始！」之後兩人自彈自唱，期間崇德感觸唱出送給已故囝囝天藍的歌《再見天藍》，全場拍爛手掌，到唱完《愛裡重圓》後，崇德眼濕濕多謝患病歌迷特地來支持。

唱出一連串流行歌Medley時，兩人在台側出場，與一眾山頂歌迷近距離接觸，粉絲即把握機會上前集郵。臨到凌晨12點時，他們在台上跟全場倒數踏入2022年！之後各自的老婆及仔女都有上台影大合照，接着兩人以一連串快歌炒熱氣氛，最後他們以代表兄弟情的《兄弟的天空》作結演唱會。

騷後受訪時，他們表示是首次跟大家倒數，十分難忘，新年願望是希望身體健康。講到最後一次演唱會，崇德表示：「未來幾年都唔會再有機會合體，因為哥哥移居去加拿大。」他亦直言體力下降：「同3年前好唔同，自己搞騷精神壓力唔係好負荷到，或者可能會轉用唔同形式，未必再係大型演出，但唱片就會繼續做。」

崇基亦表示今次老婆及仔仔都有由加拿大飛來支持：「其實去咗加拿大一年，主要帶個仔去嗰邊讀書，今次番嚟一方面掛住屋企人，一方面都睇我做騷，小朋友隔離14日都辛苦，佢都叫做乖。（嚟緊幾時飛返去加拿大？）幾日後就飛走啦，因為我喺嗰邊都有做電台節目，依家喺香港都有遙距開咪，由凌晨三點做到四點，唔敢瞓。」講到各自老婆及仔女上台與觀眾影大合照，崇德表示：「係呀，我哋2006年開始影，好好留念。（唔叫埋仔女上台唱歌？）佢哋低調。」