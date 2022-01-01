出限量潮物吸金　周杰倫騎劫五月天跨年騷

台灣天團五月天昨晚（12月31日）在高雄世運主場館跟現場四萬名歌迷，舉行《好好好想見到你》演唱會齊齊倒數迎接新一年。五月天向來體貼粉絲，為了跟未能入場的歌迷一起倒數，豪花5千萬台幣（約1,408萬港幣）並耗時四個月，以電影規格打造演唱會線上版，最大的驚喜，莫過於是天王周杰倫現身！

五月天在線上演唱會上完成陸海空成就解鎖，乘直昇機登場，更出動挖土機、遊艇等，展現高雄港區及愛河灣等美景，成員瑪莎和冠佑親自操作挖土機，事前更考執照才上陣。站台做嘉賓的周杰倫，和五月天合唱《傷心的人別聽慢歌》及《龍捲風》，期間周杰倫說繼在2021年元旦已做五月天演唱會嘉賓後，同年大除夕也是做對方的嘉賓，更說想和五月天合作造歌，連歌名也想好：「又再次合體了！就在今年（2021年）1月1號，年初的時候，現在年尾啦，就是吉祥物的概念。」

之後周杰倫又發揮搞笑本色說：「怎麼我感覺自己好像主持人？大家都要正能量，相信大家都不傷心！」並問五月天的新年願望，成員瑪莎說：「希望今年可以聽到杰倫哥的新專輯。」周杰倫聞言即說：「我要說的就是和五月天合作一首歌《Friday周五》！」另外，五月天在高雄的場館演唱時，一名在台上負責拍攝的工作人員，不慎從台上摔落地面，當時阿信見狀，邊唱邊上前查看情況，更手指指的示意大會快召醫護人員來協助。事後五月天所屬的相信音樂回應：「現場醫護處理確認無大礙。」

另外，向來有生意頭腦的周杰倫，正式把其潮牌進軍NFT（非同質化代幣）市場，於今天元旦日（1日）推出首個NFT項目「Phanta Bear」，全球限量一萬個，引起外界注目。而周董於日前已收到「Phanta Bear」並即在社交網「晒命」：「哥收到的第一個特別禮物」，有指早前在法國一起拍節目的荷里活影星尚格雲達也收到。而今日其太太昆凌就晒出兩公婆頭貼頭合照，認真事業愛情兩得意。