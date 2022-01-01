金所炫捧最優秀獎　池賢宇奪KBS演技大獎勁愕然

韓國《KBS演技大賞》昨晚舉行，男星池賢宇憑劇集《紳士與小姐》奪得出道18年來首個最高榮譽大獎，因電視台事前沒有公開角逐大獎的演員名單，所以池賢宇得知自己獲獎時亦十分愕然，其他演員亦嚇到O嘴。池賢宇坦言沒想過會得到大獎：「我完全沒有想過我可以得到這麼大的獎項，我認為我是代表《紳》劇獲得這個獎，這是給劇集的獎。」

而《警察課程》的車太鉉、《五月的青春》的李到晛、《月升之江》的金所炫及《戀慕》的朴恩斌則獲得最優秀獎，車太鉉特別多謝老婆和子女，而李到晛就眼濕濕地多謝有發展障礙的胞弟。

金所炫發表得獎感言時亦一度感觸落淚，她坦言：「我沒想過我可以這麼快獲得最優秀獎，能夠得到這個獎是多得《月》劇，在劇集中途停播時，我是抱着『假如可以播到最後就好了』的心情去完成拍攝，很感謝大家。」

部分得獎名單

大獎：池賢宇《紳士與小姐》

男子最優秀獎：車太鉉《警察課程》、李到晛《五月的青春》

女子最優秀獎：金所炫《月升之江》、朴恩斌《戀慕》

男子優秀獎（迷你劇）：金旻載《達利和馬鈴薯湯》、鄭容和《大發不動產》

女子優秀獎（迷你劇）：權娜拉《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》、高旻示《五月的青春》

人氣獎：金所炫《月升之江》、朴恩斌《戀慕》、振永《警察課程》、路雲《戀慕》

編劇獎：金始慶《紳士與小姐》

特別劇獎：朴成勳《熙秀》、全昭旻《熙秀》、金賽綸《她們》

最佳情侶獎：羅仁宇與金所炫《月升之江》、金曜漢與趙怡賢《學校2021》、金旻載與朴圭瑛《達利和馬鈴薯湯》、李到晛與高旻示《五月的青春》、朴恩斌與路雲《戀慕》、池賢宇與李世熙《紳士與小姐》、車太鉉與振永《警察課程》

男新人獎：羅仁宇《月升之江》、金曜漢《學校2021》、路雲《戀慕》

女新人獎：李世熙《紳士與小姐》、朴圭瑛《達利和馬鈴薯湯》、Krystal《警察課程》