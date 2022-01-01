寒流襲港　打邊爐驅寒喇喂

天氣轉冷，除了着多幾件衫，最開心就是約埋朋友齊齊打邊爐！坊間火鍋店適時推出湯底或配料，亦不斷有新店開幕，想打邊爐，話都無咁易。

台灣直送

每次去台灣，總會到當地的火鍋店大擦一餐，尖沙咀開設的台式火鍋店牛品台式火鍋，湯底有滋補的元氣養生雞湯鍋、濃郁的牛品一品鍋、適合素食者的花菇昆布鍋和惹味的秘製麻辣鍋等，配料方面有台灣直送的麻辣鴨血、大甲崧化芋頭、棒球貢丸、台灣百葉豆腐、台灣燕餃、蛋餃等，除有單點選擇，還有不同種類及價錢的火鍋吃到飽套餐，套餐按級數供應澳洲M9牛肩胛肉、鹿兒島黑毛和牛等牛肉。客人可邊吃邊配台式飲料和小食或甜品，必定食到飽。

滋補湯底

經常有人話吃得太多火鍋，很容易燥熱，想一邊吃一邊補，就要從湯底下工夫。九龍灣的江南庭敘近日推出2款新湯底，椰子花膠雞鍋選用鮮雞肉加椰子肉等熬煮，入口有肉鮮味和椰子香氣，當然不能少了花膠的豐富膠元蛋白，滋補養陰。另一款藥膳甲魚鍋，加入北芪、黨參、杞子和淮山等藥材熬煮，帶淡淡藥材香之餘，又有滋補養身的功效，甘而不燥，吃火鍋時感覺都不錯。

IGable鍋物

主打精品火鍋的大公別館於冬日推出全新火鍋料理，優質食材均由廚藝團隊從世界各地搜羅而來，IGable的有勢必風靡社交媒體的「火焰酒香薑葱鵝鍋」，由順德名菜「火焰燜鵝」取靈感創作而成，席前澆上玫瑰露點火，為皮脆肉嫩的鵝肉添上一抹醉人酒香。另一款匠心創作是「冬蔭功膏蟹乳豬鍋」（有一隻或兩隻膏蟹供選擇）乃是大廚陳偉庭師傅向原居的澳門特色乳豬鍋致敬作，搭配泰式冬陰功湯底，及精選的海鮮食材包括原隻膏蟹、新鮮海蝦及大蜆，令湯底的鮮味層次更為豐富，與乳豬的酥香完美搭配。餐廳更由即日起以推廣優惠價推出「膏蟹乳豬鍋套餐」（有2位及4位用），有冬日限定湯鍋及一系列招牌配料如本地新鮮牛頸脊、西班牙黑毛豬腩片、日本薩摩和牛翼板肉、蘇格蘭蟶子、千層枝竹、新鮮紫淮山、餃子王及時令蔬菜等。

日式廚師發辦火鍋

火鍋除了港式，都可以試吓日式，由沙田帝逸酒店的日本餐廳源峰早前就推出3款全新廚師發辦火鍋套餐，包括和牛壽喜燒、和牛涮涮鍋及鱈場蟹腳涮涮鍋。日本A4和牛油脂分布均勻，充滿油香又不失濃郁肉味，可選配昆布清湯或壽喜燒汁。而北海道鱈場蟹腳肉厚鮮甜，搭配日本清湯最能食到蟹的原始鮮味。火鍋餐廳有8道菜，火鍋以外，還有前菜、時令刺身5款、鱈魚子茶碗蒸、伊勢龍蝦燒、甘鯛天婦羅、A4和牛稻庭烏冬及時令甜品。燒物是伊勢龍蝦燒，以秘製醬油烤至金黃焦香，鮮甜得令人欲罷不能。

海鮮盛宴

香港人出晒名愛吃海鮮，新鮮食材用來配火鍋，鮮上加鮮。尖沙咀台北‧寬巷子近日推出香港店限定的海鮮薈萃盛宴，巨型木盒內鋪滿龍蝦、鮑魚、刀貝、鮮蝦、魷魚及時令活魚，擺盤精緻有霸氣，分量足夠6位享用。另內店內亦供應6人海鮮共聚套餐，當中有2款自選湯底、溫體牛、玫瑰松阪、花團錦簇、墨條牛軋、枝仔冰、鳳梨酥、黑毛肚、手工麵及紅薯細粉，想吃記得要1日前預訂。