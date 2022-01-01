羅志祥復出騷賣親民　風騷單眼嘟嘴博翻身

台灣舞王羅志祥（小豬）尋日（12月31日）現身復出後首場跨年騷，聲勢浩大又高調，雖然唔少網友都話好排斥，不過騷上佢連續30分鐘勁歌熱舞誠意十足，又衝落台同歌迷合照，明顯想打親民牌，連佢90歲高齡阿嫲都特別捱夜到場為孫仔加油，已2年未見孫仔表演嘅阿嫲，仲感動到摀臉落淚，令小豬都嗌心痛。小豬經理人小霜今日（1日）就感謝各方支持，並宣布1月28日小巨蛋騷會再有新歌搶先唱。

小豬尋日演出結束後，就感性發文，表示見到台下有粉絲落淚：「感覺自己回來了，雖然眼淚在打轉，但今天要呈現自己最好的一面。最後的鞠躬，是我無聲的表達，我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮。」並狂晒兩段台上風騷單眼、晒V、派心、嘟嘴、同台下大合照等片段，對今次復出騷出盡力冧觀眾。

又透過經理人感動咁表示：「上台前看到了很多人給我鼓勵加油…聽到觀眾的尖叫聲，我在台下真的差一點要哭了，那種心情我無法用言語形容，很開心我最愛的舞台回來了，也很開心我又可以在台上大喊尖叫聲。」小豬之前又自爆為跨年騷戒口，一個月狂瘦近10公斤，見佢騷後即晒出食泡麵同紅豆冰嘅自拍。