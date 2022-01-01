七仙羽嘴唇加持！張敬軒獲贈言：一路向西最旺

歌手張敬軒（軒仔）昨晚（31日）在紅館舉行《The next20》演唱會，與觀眾一齊倒數跨年，英皇集團主席楊受成夫婦、藝人袁灃林、林婷等均有到來捧場。楊生更於後台大讚軒仔演出成功，互相擁抱祝賀新年。

軒仔請來網紅MC $oHo & KidNey及Kayan9896及七仙羽（七師傅）擔任嘉賓，笑聲叫聲核爆整個紅館，軒仔兩度Encore，觀眾仍不願離場，最後第三度Encore，他再上台多一首歌，觀眾才依依不捨離去。在介紹嘉賓出場時，軒仔同觀眾講：「2021嚟到最後一日，無論今年發生所有唔好嘅，唔順利嘅嘢，我決定用呢首歌送走佢 ！」音樂響起，大家已經知道係熱爆歌《係咁先啦》，MC $oHo & KidNey及Kayan9896升上來，全場觀眾企晒起身，用歡呼聲一齊大合唱，歡送2021年！他們接着又為觀眾唱了《Black Mirror》。緊接就進入倒數時間，眾人再台上大合唱《倒轉地球》，氣氛Hit爆！

嗌軒仔做老公

倒數過後，另一位嘉賓七師傅登場，全場起哄，軒仔叫大家靜一靜笑言：「大家見到我未婚妻咁開心…」七師傅即刻回話：「吓！我哋乜都未做過喎，咪好唔抵囉！」笑到全場肚痛，軒仔說： 「你又講得啱，但係我好保守，有啲嘢我要結咗婚先做，你今日綵排叫我咩話？你記唔記得？」七師傅回答說：「老公…唔係…軒公。」又引來觀眾狂叫狂笑，軒仔都笑到灣晒身：「我今日聽到呢個字，個心離一離，新年流流。」此時七師傅拖住軒仔手問：「你隻手咁凍，你係咪嚇親？做足18場，日日咁唱真係好辛苦。」軒仔識做話： 「你帶溫暖畀我咪得囉。你有咩祕方教我補身？」七師傅竟然說：「下一世唔好做歌星啦，太辛苦啦！做國王算啦你。」觀眾狂笑之餘，軒仔都笑到向前仆，反問： 「吓？國王後宮佳麗3千，我個腎點搞？」七師傅繼續面不改容，淡定回答：「你剩係獨愛一個人咪得囉。」笑到標淚！

做得嘉賓的七師傅要唱歌，為了表達對軒公的愛，她選了《月亮代表我的心》與軒仔合唱，唱完，觀眾大叫軒仔：「嘴佢！」軒仔最初聽不清反問觀眾：「咩話？娶佢？哦…咀佢！」此時七師傅搶答：「我OK㗎！」又再核爆紅館，大家笑到個台都差不多塌下來一樣，軒仔更是笑到說不出話來，冷靜下來他用疫情來推卻，料不到七師傅說：「但係你聽吓佢哋啲聲！」全場觀眾起哄，軒仔盛情難卻，七師傅再來多句：「你錫邊度都得！」軒仔唯有咀咗七師傅塊面一啖，七師傅隨即問：「使唔使回禮㗎？」軒仔肉隨砧板上，企定定任咀。親熱過後，七師傅搞笑辯護：「柴J（七師傅外號）粉絲唔好嬲我，佢係屬於大家㗎。我都係搞吓氣氛啫。」觀眾即歡呼四起。

送能量塔畀軒仔

最後軒仔揚言今年得到七師傅嘴唇加持，一定好運過人，不如請七師傅再加指點咩方位適合他，七師傅說： 「我計過你條命啦，西面最適合你，你一路向西啦！成個紅館都係西面，我畀個錦囊你，你帶睡袋行李搬來紅館住啦。」七師傅又突然叫人拿出一個垃圾膠袋，話要送禮物畀軒仔：「我本來想送層樓畀你，但係我又驚爆緋聞，啲人話我包養你，所以我用好長時間，自己親手做份禮物畀你，個垃圾袋係因為出來太趕啫。」接着由垃圾袋中拿出一個能量塔：「可以帶畀柴J，柴西你，日日咁開心！」