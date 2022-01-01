新版Subaru Forester　眼力智力再升呢

Subaru的EyeSight智能駕駛輔助系統推出巿場至今約4年時間，轉眼已進化至全新4.0版，無論是眼力還是智力再推一步提升，變得聰明兼更人性化。不止豪華旗艦SUV Outback，現全新抵港的2022版Forester e-BOXER也標準配備。

新升級EyeSight 4.0智能駕駛輔助系統，眼力智力都再升呢。受惠於一對前視立體攝像鏡頭的偵測範圍近乎翻倍(包括左右及上下角度)，帶挈「預警式煞車」及「主動車距控制定速巡航」功能也一併提升。前者現可幫助偵測埋隔離線道(例如：對頭車或路上行人)的潛在危險。後者須按下軚環右功能鍵組上的特設鍵啟動及設定巡航車速。巡航期間若偵側到有前車，會因應前車速度快慢，甚至停車或重新起步，主動作出相應調節。試駕時曾踩加速腳踏介入，主動巡航功能不但不會因而被取消，相反會智能地在你鬆開腳踏後重新依照所設定車速繼續巡航。直至你踩掣動腳踏或按下特設鍵關閉該功能，該次設定才會被取消，更添人性化。

新升級EyeSight 4.0還新增「線道防偏離」及「線道維持置中」兩大功能，令車載的主動式安全功能由原來的6項增至8項之多。試駕時為測試「線道防偏離」功能，刻意唔打指揮燈，並以時約60km/h稍偏出線道，假裝一時失神駕駛，導致輕微線道偏離(當然雙手保持在軚環位置ready)，聰明的系統即時作出反應，一方面在儀錶板彈出相關警示畫面並發出警示聲響，一方面透過施予軚環一定的阻力作自動校正，令車輛重回線道。期間更透過按下軚環右方一個印有小軚環圖案按鍵，啟動「線道維持置中」功能，不只是直路，即使線道是微彎，它一樣發揮到其作用。儘管如此，駕駛者都不可大安旨意翹埋雙手，雙手須時刻持軚。若巡航期間系統發現司機超過13秒沒有持軚，會發出警示提醒。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：水平對向4汽缸XXX自然吸氣連輕混能//電馬達

容積：1,995c.c.

最大馬力：156ps/6,000rpm

最大扭力：196Nm/4,000rpm

驅動：前置引擎、4輪驅動

傳動：Lineartronic CVT自動波附加減功能

制動：（前、後） 通風碟

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

車身體積：4,625×1,815×1,730mm（長×闊×高）