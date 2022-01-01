龔嘉欣想未婚生B　獲陳凱琳傳授生B秘方

藝人龔嘉欣今日（1日）出席元旦活動，自言久未放假的她昨晚（31日）幸運地有空檔，即相約好友陳凱琳（Grace）及其家人一起打邊爐，還自爆對方傳授了生仔秘方給她：「我個朋友圈包括Grace、我嘅化妝師同髮型師，成班都好Close，佢哋都生咗小朋友，爭我未結婚生仔，個個都好戥我心急，所以就送啲BB衫畀我，叫我放喺床褥下面瞓，話係生仔秘方喎。（婚都未結就諗生仔？）佢哋話唔緊要㗎，唔好諗結婚住諗咗生仔先，個次序唔同都冇所謂，哈哈！」

她坦言不介意未婚生B，但要先認定對方能成為終身伴侶：「都要對方同屋企人都唔介意，最重要互相溝通好先。（放好啲BB衫未？）未試呀，搵咗個對象先啦。（有冇搵阿Bob（林盛斌）幫手？）佢兩年前講過話介紹畀我，我等到依家都未有消息。（係咪要求太高？）唔係啦，善良有愛心就得。」另近日因拍劇弄至周身瘀傷的她，指雖已加護具，但也難以避免受傷：「主要係吊威吔同對打嗰陣整親，拍嗰陣太投入，有時啲Pad移咗位都冇為意，沖涼時望到塊鏡先知咁誇張。（有冇爆喊？）真係滴咗滴眼淚，不過真係一滴啫，我係打女嚟嘛。」她指今次比拍《殺手》時打得更勁，傷得更厲害，問到以後拍打戲會否就住，她說：「身邊啲朋友都叫我唔好再拍打，佢哋比我更加心痛，所以呢套應該係最後一套，未必會再拍打戲。」