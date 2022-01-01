陳山聰同姚子羚演床上動作戲：我好狼死！

藝人姚子羚與陳山聰今午（1日）現身荃灣，落力為主演新劇《鐵拳英雄》宣傳造勢，子羚與另一女主角唐詩詠齊齊以黑色殺手裝登場，大晒事業線，監製文偉鴻笑言：「套劇咁耐都未出街，就係為咗整短啲女主角嘅事業線！」

子羚與山聰戲中再次「談情」，山聰大爆子羚戲中不乏性感造型，子羚說：「經常着泰裝，條裙有條拉鏈拉起方便對打。（唔擔心走光？ ）有冇咁諗過，麻煩啲對手返屋企洗眼！」山聰則說：「佢哋貼晒膠紙嘅。（有眼福？）我同佢合作過咁多次，成日叫佢返入去着羽絨！」

戲中子羚拍打戲搞到瘀腳腫，與山聰感情線有離離合合，問到二人有否激咀或床戲，山聰搞笑說：「總之我好狼死，乜都有啲咁啦，當然包括動作戲，床上床下都係動作戲！（點激法？）睇吓咪知囉。」

感慨劇集竣工3年才推出

談到竣工3年才推出，山聰感慨說：「我記得煞科翌日我就飛咗去巴黎影結婚相，依家囝囝都歲半，開始識得睇電視，終於等到同佢一齊欣賞自己作品。呢排我開電視見到預告片，囝囝都睇到定晒，好似明咁。」至於戲中另一演員李嘉傳婚訊，子羚說：「我同佢由TVB8開始認識，恭喜佢搵到人生另一半，都戥佢開心，希望佢快啲返嚟幫手宣傳。」