女網友元旦又發功！暗指林俊傑邊談情邊約炮係「渣男」

新加坡歌王林俊傑（JJ），早前被女網友曖昧Tag名指「成年世界冷處理不好」，疑似是「感情控訴」。幸好最終獲對方親證：「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生！」成功走出「渣男」疑雲。

不過踏了新一年，該女網友卻「回心轉意」收回說話並再發功，再Tag林俊傑名字發長文，表示：「經過昨晚（31日）我才知道，我還在心軟為你說了部分的好話，是我自己想的太美好了！活該我被騙。」

她又意有所指表示：「戀愛分手的故事，是一個男的同時可以這裏約炮，那裏談情，這裏叫不要消失，那邊繼續交往？這個是正常的戀愛分手故事？我想我之前不止被你的矛盾言語給逼到快瘋了。我想我也被你影響到，其實現在的戀愛觀念都被你搞模糊了！原來這叫個就叫做『自由戀愛』。就是你說的現在還不想被束縛，但你絕對不會騙我不會傷害我，還說讓我等五年？」

女網友表示從今日（1日）開始真的不能再感性了：「我把世界看得太美好，但你讓我認清了現實的一面。我朋友說的對，我總說你也是好的，但明明是你的錯，我還覺得自己也有責任，還覺得生而為人，對就對，錯就道歉，這是個正常的相處之道。我又錯了！她表示收回昨晚跟林俊傑先生說的那些搞得好像韓劇浪漫的，感性的道別的話，我怎麼還這麼傻。你真的不是我想像中的那麼善良慈祥溫暖大男孩。」

文章尾段，她更向林俊傑送上祝福：「我學到的不是前面那些愛情大道理！而是認清現實！遠離渣男！無情一點並沒有錯！過分的善良只會傷害自己！林俊傑先生！再也不見！祝福你繼續幸福快樂。」她又上載了一段電話錄音對話，當中聽到有一把男性的聲音，表示「你要注意安全」、「我在716，你是不是不方便離開你的房間？那我過去找你聊聊天吧。」