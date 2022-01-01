邵初驚做燈神！宋宛穎睇好陳展鵬鍾嘉欣奪視帝視后

應屆港姐冠軍宋宛穎、季軍邵初、藝人林正峰與游嘉欣等，今午（1日）出席《萬千星費頒獎典禮2021》歌舞劇綵排。宋宛穎本身有跳舞底子，表示尚可應付，她說：「近排喜慶日子多食多咗，要睇緊啲唔可以再重，因為今次有高難度動作，要坐上林正鋒膊頭，都練咗好多次。（有冇唔夠力撻咗你落嚟？）都順利嘅冇撻我落地，哈哈！其實最初都驚，因為我有少少畏高，不過最緊要互相信任。」

邵初表示自己跳舞一般，但會將勤補拙，指環節中會有猛男將她抬起她，她説：「有問佢頂唔頂得住，有冇腰痛，佢話都還可以接受。（你唔係重啦？）重咗呀，依家啱啱100磅，大會本身預我哋着返選美嗰件旗袍，但發覺拉唔到拉鏈，哈哈！所以會改着晚裝。（聽日會唔會唔食嘢減2磅？）趕唔切啦，做番自己算啦。」她指適量增磅後感覺比以前更精神。另問到對視帝視后有否心水選擇，宋宛穎表示睇好陳展鵬和鍾嘉欣，邵初則表示不敢估，笑言自己經常估錯，唔想「燈死」對方。

游嘉欣當林正峰係剋星

林正峰指難得與老拍檔游嘉欣自年半前合作劇集《香港愛情故事》後，到現在仍可繼續一起拍檔跳舞，他説：「不過今次拍Sabrina（宋宛穎）多啲，有拖手、抱起嘅動作。（你夠唔夠力？）早幾日真係整親右邊膊頭，因為平時少拉筋，同埋可能用錯力。（擔唔擔心影響演出？）都有㗎，所以呢幾日練習盡量避重就輕。」游嘉欣笑言每次與正峰合作總有一個受傷，形容各為對方剋星。兩人獲提名「最受歡迎電視拍檔」，被問到有否想過一起獲獎，游嘉欣説：「有獎當然想攞，但側邊嘅人太勁，有鍾嘉欣同鄭嘉穎呢對，又有《愛‧回家》，競爭大到呢。」林正峰亦認同對手太強勁，謙稱：「掹到佢哋衫邊入圍已經好滿足，會以平常心面對獎項。」