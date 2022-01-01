【Zac玩Zac食】搶先睇：香港那些年

40、50年前香港霓虹招牌下的夜色，璀璨繽紛；油麻地樂聲、旺角彌敦道、皇后大道中、銅鑼灣軒尼詩道，仲有大丸呀！當年坐小巴，一句「大丸有落」，相信上一代香港人都好有親切感。時光流逝，當年東方之珠的五光十色，已消逝無聲！

日前欣賞了位於銅鑼灣Tower 535舉行的全新NFT藝術主題體驗展《Meta Nostalgia 香港那些年》預展，是次展覽由本地藝術科技初創團隊Artistsverse、豐泰地產投資、vfxNova精心策劃，策展人伍常先生邀請到金像獎創作人黃宏達，及多位本地著名及新晉藝術家，由香港人在銅鑼灣集體回憶出發，透過一眾藝術家的奇思妙想，以沉浸式藝術裝置同虛擬實境等藝術科技，帶領觀眾體驗最為人熟知的香港那些年的流行文化。

銅鑼灣是一個陪伴着無數香港人成長的地方，也是孕育不少本地經典電影場景的老地方，是次展覽呈現那些年的地標「大丸」、「三越」、「總統商場」、麻雀館、理髪店等，讓大家能置身藝術作品當中，細味當年的港式「美好時光」。

展出作品包括漫畫家林祥焜展出經典電影人物場景《古惑仔．細細粒》，關舒文製作的當代霓虹燈裝置藝術，金像獎創作人黃宏達展出首創沉浸式藝術空間《Meta Art Theatre》和銅鑼灣避風塘的《霧濃香江》，當我坐在船上，背景是香港繁華鬧市的日與夜，腳下是虛擬浪濤駭浪，加上間歇的煙霧效果，想起這兩年香港人的移民潮，雖然前路迷濛，但仍投奔怒海向他方進發，唏噓感嘆湧上心頭，這個大都會真的光輝到此？

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Profile：Zacky Sun

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