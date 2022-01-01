張敬軒重奪男歌手金獎與張學友睇齊　完成叱咤金滿貫

樂壇霸主非張敬軒莫屬！張敬軒在今晚（1日）舉行的叱咤樂壇頒獎禮盡領風騷，以大熱姿態奪「叱咤樂壇男歌手」金獎，也是第5度奪得這個獎，他亦奪「至尊唱片大獎」及憑《俏郎君》奪「專業推介．叱咤十大」第3位。加上以前他曾奪「唱作人金獎」及「至尊歌曲大獎」等，故今次他成為「叱咤金滿貫」，跟17年前的「歌神」張學友睇齊，創下個人紀錄。而男歌手銀獎由林家謙奪得，銅獎則是馮允謙。

獲金獎的張敬軒感謝大家對他的支持，又謙虛說明天（2日）是新的開始：「好似用擦子膠擦走重新嚟過，睇娛樂新聞其實唔淨係得我一個勤力，我會珍惜有嘅機會，同埋大家嘅鼓勵，對我嚟講係冇嘢應得，之後會多回饋樂壇，今年開始低調做人、高調做事，多推動本地音樂。」

銀獎得主是今晚四度上台的林家謙說要感謝幕後：「對我Vocal特別挑剔嘅朋友，之後會喺Vocal上更加進步，今年有更大突破，先孭起男歌手呢個稱號。」

得獎名單：

叱咤樂壇至尊歌曲大獎

《Ciao》RubberBand

專業推介．叱咤十大

第2位：《BOSS》MIRROR

第3位：《俏郎君》張敬軒

第4位：《多喝水》鄭融

第5位：《神奇的糊塗魔藥》林家謙

第6位：《狂人日記》柳應廷

第7位：《集合吧!地球保衞隊》C AllStar

第8位：《風的形狀》岑寧兒

第9位：《Megahit》盧瀚霆

第10位：《荊棘海》泳兒

叱咤樂壇男歌手

金：張敬軒 銀：林家謙 銅：馮允謙

叱咤樂壇女歌手

金：鄭欣宜 銀：黃妍 銅：林欣彤

叱咤樂壇組合

金：C AllStar 銀：MIRROR 銅：Dear Jane

叱咤樂壇唱作人

金：林家謙 銀：馮允謙 銅：林奕匡

叱咤樂壇生力軍男歌手

金：張天賦 MC 銀：呂爵安 銅：曾比特

叱咤樂壇生力軍女歌手

金：張蔓姿 銀：炎明熹 銅：姚焯菲

叱咤樂壇生力軍組合

金：石山街 銀：MC $oho & KidNey 銅：P1X3L

叱咤樂壇至尊唱片大獎

《The Brightest Darkness》

監製：廖志華

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手

姜濤

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手

鄭欣宜

叱咤樂壇我最喜愛的組合

MIRROR

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

《Dear My Friend,》姜濤

叱咤樂壇作曲人大獎

林家謙

叱咤樂壇填詞人大獎

黃偉文

叱咤樂壇編曲人大獎

林家謙

叱咤樂壇監製大獎

Edward Chan