冇見過家長？菊梓喬讚吳卓羲家姐好靚

歌手菊梓喬（Hana）今晚（1日）為NEW TV主辦之跨年騷演出，對於吳卓羲（Ron）昨日（31號）特登來捧場，令二人關係明朗化，記者遂問是否需恭喜她？Hana即扮傻表示：「恭喜我啲乜？做多個騷？好嘢！（昨晚有好朋友嚟捧場喎！）尋晚我叫咗好多好朋友嚟睇，邊個？（阿Ron呀！）我知佢好想嚟睇，因為佢有好多朋友上台唱歌。」

Ron昨晚全家一起來睇騷，問Hana有沒有見過Ron的父母？她說：「冇。（佢同屋企人入過後台，有冇介紹父母畀你識？）冇，但有見到佢家姐，好靚呀！（咪會有消息可以公布？）都係專心唱歌。」Hana指昨晚完騷後回家，因塞車凌晨2點幾才返到，之後食嘢睇戲，朝早7、8點才瞓得着，問她是否因為Ron？她即嬌嗔地否認。

行桃花運

Hana雖未有認愛，但記者繼續逼供，問是否要恭喜她行桃花運？她說：「都係喎，有都唔拘，因呢一行要。（感情事都要喎！）係呀，都好，2022祝我行運！（拍拖係咪會同大家分享？）會，開心嘢。（你覺得Ron點？）係一位好、好、好嘅前輩，心地好好。（好欣賞佢？）呢個世界好多人都欣賞佢，佢陪大家成長，拍咗好多戲。（你鐘意佢啲戲？）係，做得好好。」