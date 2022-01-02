【是日通勝】（一點居士）

農曆十一月三十

辛丑年庚子月乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、平塗、飾牆

忌：詞訟、修井、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、天秤座

白羊座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能夠平息。

金牛座：遇到應付不了的事別硬撐，是時候找人幫忙。

雙子座：有條件享受清閒生活，不妨看本書充實自己。

巨蟹座：努力付出不會白費，經濟上有望獲理想回報。

獅子座：運勢好轉，不妨找老友閒聊，可帶來好心情。

處女座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

天秤座：社交運強，多與不同人互動，有助啟發思考。

天蠍座：出門與消費意欲不大，留在家休息更為合適。

人馬座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

山羊座：沒有外出花費的機會，可為荷包省下不少錢。

水瓶座：抽空前往從未去過的地方，可獲得有趣體驗。

雙魚座：瑣事纏身，忙得團團轉，之後要好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）兔 是非多

鼠：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

牛：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

虎：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

兔：受破日影響，心情欠佳，易惹是非災禍。

龍：情緒不穩，耐性欠奉，有自尋煩惱之嫌。

蛇：事業獲貴人關照，但仍需努力表現自己。

馬：有可能被上司約談，保持淡定就冇問題。

羊：人緣不錯，趁周日參與聚會可盡興而歸。

猴：愛情運強，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

雞：是日沖煞，桃花弱，感情生活停滯不前。

狗：謀事多阻滯，有可能被競爭對手比下去。

豬：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

你的面相藏着你的運氣

人隨着年齡增長，相貌會發生變化，常言說：「相由心生」，說的是一個人有甚麼樣的品德，就有甚麼樣的面相；人的個性、價值取向和行為，都能夠通過面部特徵呈現給大家。觀面相，擇良人是有一定的科學依據，以下將解讀相由心生更深一層的含義。

1.面相是心靈的模樣

你的面相就是你的風水。面相不是迷信，而是古人經過代代沉澱的經驗，人們經常會以貌取人，其實以貌取人不是看一個人的五官是否精緻得體，而是看對方的精神長相，正所謂「日久見人心」，一個人的神態難以偽裝，時間自會沉澱，以貌取人並非毫無道理。

2.善有善相 惡有惡相

古語云：「心者貌之根，審心而善惡自見。」擁有善相的人，通常眼神柔和內斂，通透亮光，其次嘴形方正圓潤，如果口歪嘴斜，此類人大多言不由衷，愛說是非。一個人的面相會隨他內心的善惡而改變，心是面相的本質。

3.你的面相藏着你的風水

相貌是心理與行為修煉在臉上的投射。正所謂「近朱者赤，近墨者黑」，一個心靈清澈、善良祥和的人所交的都是良友，人生道路會愈行愈順；相反，經常惡言相向，壞事做盡，甚至是不孝之人，他的人生道路會愈活愈狹隘，自身的風水亦會被破壞。若不想呈惡相的話，平日可多積善因，運勢自然變得愈來愈好。